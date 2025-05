Teresa Langella contro i tifosi del Napoli dopo il corteo sotto l’hotel del Cagliari: “Che vergogna”

Manca pochissimo all’attesissima partita che vedrà il Napoli affrontare il Cagliari, un match cruciale che potrebbe consegnare agli azzurri il loro quarto scudetto nella storia. Tuttavia, l’episodio verificatosi la sera prima del confronto ha sollevato polemiche: un gruppo di tifosi partenopei si è radunato sotto l’hotel della squadra avversaria per disturbare il loro riposo. A tal proposito, l’influencer ed ex tronista di “Uomini e Donne”, Teresa Langella, ha espresso il proprio disappunto attraverso una story su Instagram.





“Mi vergogno profondamente, vincere non serve a niente se lo fai perdendo la faccia”, ha scritto la Langella, condannando apertamente il comportamento dei suoi conterranei.

La vicenda ha generato un acceso dibattito sui social. In una successiva story, la Langella ha chiesto ai tifosi del Napoli come stessero vivendo le ore che precedono la sfida contro il Cagliari. Tra le risposte ricevute, una in particolare ha attirato l’attenzione dell’influencer. Un utente ha criticato duramente l’atteggiamento dei napoletani, definendolo scorretto e fuori luogo: “Solo a Napoli si può vedere una cosa simile, disturbare la squadra avversaria per cosa poi? Sono già ca**ti sotto così. Pensa se dovessero fare la partita quella vera, il Cagliari uscirebbe dal Maradona nel 2030”.

La Langella ha deciso di condividere il commento sul proprio profilo, oscurando però il nome dell’autore. In risposta, ha voluto precisare il suo punto di vista sull’argomento.

“Non si può pubblicare più niente perché la gente attacca e se non si sfoga sugli altri non è contenta. Capisco che il calcio accenda tante emozioni, ma penso anche che generalizzare su una città intera o su un popolo per episodi isolati sia profondamente sbagliato”, ha affermato. Ha poi aggiunto che, secondo lei, “l’inciviltà non ha nazioni né regioni e lo sport andrebbe vissuto con rispetto, anche tra chi tifa squadre diverse”.

Nonostante ciò, Teresa Langella non ha esitato a esprimere la propria critica nei confronti dei suoi concittadini riguardo all’episodio accaduto sotto l’albergo della squadra avversaria: “Quanto alla vicenda sotto l’hotel, mi vergogno profondamente per l’accaduto e aggiungo che vincere non serve a niente se lo fai perdendo la faccia. Quindi tifate con onore evitando le figure di merda”.

Le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti tra i follower e gli appassionati di calcio. Da un lato, molti hanno apprezzato la sua presa di posizione contro comportamenti considerati poco sportivi; dall’altro, alcuni l’hanno accusata di essere troppo severa nei confronti della propria città e dei tifosi partenopei.

L’episodio riaccende il dibattito sull’importanza del fair play e del rispetto nel mondo dello sport, soprattutto in un momento così significativo per il Napoli e i suoi sostenitori. La partita contro il Cagliari, infatti, rappresenta una tappa cruciale nella corsa al titolo e potrebbe entrare nella storia del club partenopeo. Tuttavia, come sottolineato dalla Langella, è fondamentale che la passione per il calcio non sfoci in atteggiamenti che possano danneggiare l’immagine della squadra o della città.