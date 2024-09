La performance di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, poi Vittoria perde e lui si scaglia contro il dottore: “Sei un pezzo di fango”

Un gioco di strategia e fortuna si trasforma in un incubo per Vittoria, concorrente di Affari Tuoi. Durante il programma, un astuto inganno da parte del dottore la porta a perdere la possibilità di portare a casa ben 30mila euro, lasciandola con soli 50 euro in tasca. Stefano De Martino, che aveva intuito i maneggi del medico, lo affronta con un commento scherzoso ma incisivo: “Pezzo di fango”.





La partecipazione di Vittoria ad Affari Tuoi

Nella puntata del 10 settembre, Vittoria, accompagnata dalla madre Barbara, si presenta con ottimismo per tentare la fortuna con il pacco numero 10. Purtroppo, le cose non filano come sperato. Dopo aver eliminato il pacco contenente 100mila euro, il dottore fa una prima proposta da 34mila euro, che le due donne decidono di rifiutare. La serata si anima quando Stefano De Martino, ex ballerino e attuale conduttore, si esibisce in una bachata improvvisata che aggiunge un po’ di brio all’atmosfera, ma che serve anche a far eliminare il pacco da 10mila euro.

Vittoria racconta il suo passato da calciatrice

Vittoria non è solo una concorrente, ma una giovane donna con una storia da raccontare. Confida di aver trascorso anni a giocare a calcio nella Primavera della Juventus, un sogno che ha regalato grande gioia al padre, mentre la madre, Barbara, sarebbe stata più felice se avesse intrapreso la carriera di ballerina. “Giocavo nella Primavera della Juventus e ho smesso di praticare questo sport per concentrarmi sull’università”, spiega la concorrente, “il calcio ha condizionato tanto il mio passato, ma ora voglio dedicarmi completamente allo studio”.

Vittoria perde i pacchi importanti uno dopo l’altro

Le cose per Vittoria prendono una piega completamente sfavorevole quando, nel suo turno successivo, sono eliminati anche i 200mila euro. L’unico premio di valore rimasto in gioco è di 300mila euro, ma anch’esso svanisce rapidamente. De Martino annuncia la notizia con una metafora calcistica: “Hai tirato un rigore, ma il dottore ha parato”. Con un colpo di scena, Vittoria e sua madre decidono di sostituire il loro pacco con uno proveniente dalla Sardegna, ma, con l’ennesima sfortuna, scelgono nuovamente un pacco che le priva del premio da 50mila euro. La situazione si complica ulteriormente, e De Martino si sente in dovere di ribattezzare il dottore con il soprannome di “pezzo di fango” in segno di disprezzo.

Il tranello del dottore a Vittoria: nel suo pacco solo 50 euro

Vittoria approfitta della sua partecipazione a Affari Tuoi per raccontare esperienze di vita importanti. La giovane concorrente menziona il Cammino di Santiago, un viaggio indimenticabile vissuto con sua madre a 13 anni. “Essere qui con lei è un dono. Ogni incontro, ogni persona che ho conosciuto durante questa avventura mi ha arricchito. A questo punto, voglio giocare fino alla fine”, dichiara con entusiasmo.

La fortuna sembra finalmente tornare a sorridere a Vittoria quando riesce a eliminare tre pacchi contenenti somme basse, portandola all’ultima sfida con un momento di speranza: ha davanti a sé due pacchi, uno da 50 euro e uno da 30mila euro. Il dottore fa una controproposta avvincente, e De Martino citando Schopenhauer, fa un parallelismo con il percorso di Vittoria, che studia Filosofia. Decide di accettare il cambio, solo per imbattersi nel tranello orchestrato dal dottore: il pacco contiene, in realtà, soli 50 euro. Questo finale inaspettato sottolinea la fragilità delle fortune nel gioco, lasciando un’amara sensazione di delusione.

La storia di Vittoria non è solo una vicenda di sfortuna, ma una testimonianza del rischio e della lucidità che caratterizzano ogni partecipazione ai giochi televisivi, nonché un invito a credere nelle proprie scelte, nonostante le avversità.