La polemica su Perla Maria: lascia la scuola per il Grande Fratello, pubblico indignato

Perla Maria Paravia, entrata al Grande Fratello con la madre Maria Monsè, viene criticata per la scelta di ritirarsi da scuola e affrontare gli studi da privatista.





Perla Maria e Maria Monsè: l’ingresso al Grande Fratello

Un mese fa, Perla Maria Paravia ha fatto il suo debutto nella casa del Grande Fratello, condividendo questa esperienza con la madre, Maria Monsè. Entrambe partecipano come un’unica concorrente, un’opportunità che ha rappresentato un’emozione unica per la giovane, al suo esordio nel mondo televisivo.

Prima di entrare nel reality, Maria Monsè aveva dichiarato: “Ma mia figlia deve studiare…”. Tuttavia, è stata proprio Perla Maria a convincere la madre, spiegando che il programma di alternanza scuola-lavoro, già adottato da molti atleti, avrebbe permesso di conciliare istruzione e televisione. “Ci tengo tanto a fare il Grande Fratello per farmi conoscere, per non essere solo la figlia di…”, aveva spiegato la giovane.

Studiare al Grande Fratello: la promessa di Perla Maria

Perla Maria ha assicurato di non voler abbandonare gli studi e di essere determinata a continuare il suo percorso accademico. “Poi farò l’università, studierò medicina, mio nonno materno era cardiologo e gli ho fatto una promessa.” Per proseguire il suo impegno scolastico, la giovane ha scelto di ritirarsi dal liceo scientifico e prepararsi come privatista per gli esami.

Nella casa del Grande Fratello, Perla Maria si dedica quotidianamente allo studio. Un video diventato virale mostra la ragazza mentre studia Leopardi con l’aiuto di Helena Prestes. Tuttavia, una gaffe durante la lettura della poesia “A Silvia” ha scatenato una bufera sui social. La giovane ha letto male un verso, pronunciando “quando belta splendea” invece di “beltà”. Helena, di origine brasiliana, l’ha corretta, suscitando commenti ironici online.

Critiche social: tra ironia e indignazione

La scelta di Perla Maria di ritirarsi da scuola per partecipare al reality ha sollevato un acceso dibattito sui social. Molti utenti hanno espresso perplessità e indignazione: “Mi dispiace per i ben pensanti ma non sono d’accordo! Una ragazza ritirata da scuola che si presenta da privatista per partecipare al Grande Fratello è la sconfitta dell’educazione!” Un altro commento sottolinea: “Ma poi ci si presenta da privatisti in casi estremi, non certo per andare al Grande Fratello, ma per favore!”

La situazione ha generato anche critiche verso la madre, accusata di favorire la visibilità televisiva a scapito dell’istruzione della figlia. “E lì per dare visibilità alla madre e comunque guadagnano dei soldi… poi certo non sarebbe dovuta entrare,” ha scritto un utente.

Molti utenti hanno messo in discussione il messaggio inviato ai giovani, evidenziando l’importanza dell’istruzione come diritto universale e come esperienza fondamentale per la crescita. “La scuola è un’esperienza fondamentale per i ragazzi, è un diritto universale e rinunciarvi per la TV è aberrante,” ha scritto un altro commentatore.

Nonostante le critiche, alcuni hanno difeso la scelta di Perla Maria, sottolineando il suo impegno nel portare avanti gli studi anche dentro la casa. Tuttavia, il dibattito resta aperto, con opinioni contrastanti sul bilanciamento tra opportunità televisive e responsabilità educative. Le prossime settimane al Grande Fratello potrebbero portare nuovi sviluppi e alimentare ulteriormente il confronto.