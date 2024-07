La prima immagine del matrimonio (fortemente protetto) di Paulo Dybala e Oriana Sabatini

Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono uniti in matrimonio a Buenos Aires, in una cerimonia da sogno alla presenza di numerosi vip e amici.Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno coronato il loro sogno d’amore, convolando a nozze nella suggestiva location di Haras de Exaltación de la Cruz, a Buenos Aires. L’evento, catalogato come il più atteso dell’anno in Argentina, ha visto la partecipazione di circa 300 invitati, tra cui calciatori, vip e personaggi dello spettacolo.





La Cerimonia e gli Abiti degli Sposi

La cerimonia, iniziata intorno alle 16 locali a causa delle basse temperature invernali in Argentina, è stata celebrata dallo stesso sacerdote che aveva sposato i genitori di Oriana. La sposa è stata accompagnata all’altare dal padre, mentre Paulo indossava un abito Battistoni e Oriana uno di Dolce e Gabbana.

I Divieti e la Lettera della Madre della Sposa

Durante la cerimonia, gli invitati sono stati tenuti a rispettare alcuni divieti, come il divieto di utilizzare i cellulari per evitare scatti non autorizzati e di proiettare foto e video di famiglia degli sposi o di quando erano bambini durante la cena. La madre della sposa, Catherine Fulop, ha pubblicato su Instagram una parte della lettera scritta alla figlia, esprimendo la sua felicità per la scelta di Paulo e augurando loro una vita felice insieme.

Il Desiderio di Paternità di Paulo

Paulo Dybala, nel podcast di Oriana, aveva già ammesso di sentire il desiderio di diventare padre: “Sono curioso perché mi piacerebbe. Ho sempre voluto esserlo e sento che è un buon momento”. Dopo il matrimonio, è iniziata la festa con gli invitati, tra cui i calciatori De Paul, Paredes, Morata, Di Maria, Vasquez e alcuni ex compagni di quando era al Palermo.

Il Ritorno di Paulo in Italia

Paulo Dybala tornerà in Italia martedì mattina, saltando l’amichevole di domani contro il Kosice. La sua assenza durante la preparazione della Roma per cinque giorni ha suscitato qualche polemica, ma era inevitabile data l’organizzazione del matrimonio un anno fa, quando era sicuro di essere convocato per la Coppa America.L’evento, organizzato da Claudia Villafañe, ex moglie di Diego Armando Maradona, ha riunito una cerchia ristretta di invitati selezionati con cura, in un’atmosfera intima e romantica. Il matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini ha segnato un momento indimenticabile nella vita della coppia, suggellando il loro amore con una cerimonia da favola.