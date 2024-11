La prima volta di Bianca Balti senza capelli dopo la chemioterapia: il coraggioso video testimoniale

Per la prima volta dall’inizio del suo trattamento di chemioterapia, Bianca Balti ha condiviso sui social un video in cui appare senza capelli. La modella, attualmente in cura per un tumore ovarico al terzo stadio, ha scritto: “Once a Bad B**ch… always a Bad Bitch” a corredo del video.





Solo pochi giorni fa, Bianca Balti aveva mostrato il suo nuovo taglio pixie, ma oggi ha condiviso un video in cui appare completamente rasata. “Once a Bad B**ch… always a Bad Bitch” e “L’ho fatto” sono le frasi che accompagnano il filmato.

Il messaggio di Bianca Balti durante la chemioterapia

A metà settembre, Bianca Balti aveva annunciato di essere affetta da un cancro ovarico al terzo stadio. Ha condiviso su Instagram: “Domenica scorsa, mi sono registrato al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3C. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza”.

La documentazione del percorso di cure

Da quel momento, la modella ha documentato il suo percorso di cure attraverso i suoi canali social. Ha condiviso diversi scatti che raccontavano la sua vita nell’ultimo periodo, mostrando la cicatrice sul ventre e condividendo momenti accanto ai suoi cari e al suo fidanzato Alessandro Cutrera.

Le parole di Bianca Balti sul suo percorso

“Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco”, ha dichiarato Bianca Balti.

In conclusione, Bianca Balti ha mostrato coraggio e determinazione nel condividere il suo percorso di lotta contro il cancro, ispirando i suoi follower con il suo messaggio di forza e resilienza.