La seconda stagione di “The Jinx”: come finisce, trama, cast, curiosità e l’indagine Durst

Mercoledì 12 giugno, su Sky Documentaries, debutta la seconda stagione di The Jinx, una delle docuserie più attese dell’anno. La trasmissione è fissata per la prima serata, a partire dalle 21:25.





The Jinx seconda stagione: Regista e Ambientazione

The Jinx, disponibile in Italia dal 12 giugno, è una produzione originale di Hit the Ground Running e HBO Documentary Films. La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Jarecki, Sam Neave e Zac Stuart Pontier. La regia è curata dallo stesso Andrew Jarecki.

La seconda stagione di The Jinx continua ad esplorare la vicenda di Robert Durst, l’assassino condannato e erede di una grande proprietà immobiliare di New York. In particolar modo, si indaga sulla misteriosa scomparsa di sua moglie Kathie, avvenuta nel 1982.

Formato e Programmazione

Composta da sei puntate, ciascuna della durata di 40-50 minuti, The Jinx 2 sarà trasmessa in Italia due episodi alla settimana. Il finale di stagione è programmato per mercoledì 26 giugno, salvo eventuali cambiamenti nei palinsesti di Sky Documentaries.

La Trama della Seconda Stagione

Durante la docuserie, il pubblico avrà l’opportunità di seguire i progressi delle indagini che si sono susseguite negli otto anni dopo la conclusione della prima stagione nel 2015. Si presenteranno nuovi elementi che collegheranno Robert Durst non solo alla scomparsa di Kathie McCormack, ma anche agli omicidi di Morris Black e Susan Berman. Jarecki, nelle nuove puntate, esplorerà in dettaglio le indagini delle forze dell’ordine.

Spoiler Finale

La produzione di The Jinx documenta il processo a Robert Durst, includendo testimonianze esclusive dei soci della sua società, telefonate registrate dal carcere, e riprese video degli interrogatori da parte dei pubblici ministeri. Durante le sei puntate, si darà voce anche agli avvocati dell’accusa e della difesa, ai giurati e al giudice che ha presieduto il processo.

Il Cast di The Jinx 2

Ecco il cast dei protagonisti nella seconda stagione di The Jinx, disponibile su Sky Documentaries e in streaming tramite le piattaforme Now TV e Sky Go:

Gary Jones ;

; Joel Bennett ;

; Cody Cazalas ;

; Randy Burrows ;

; Debrah Lee Charatan ;

; Charles V. Bagli ;

; Jeanine Pirro ;

; Douglas Durst ;

; Robert Durst ;

; John Waldron.

In sintesi, la seconda stagione di The Jinx promette di offrire nuovi colpi di scena e rivelazioni scioccanti riguardo la misteriosa figura di Robert Durst, mantenendo alta la suspense e l’interesse del pubblico. Non perdetevi questa avvincente docuserie su Sky Documentaries ogni mercoledì sera!