La sedia di Mr. Fischer: Woody Allen racconta il corto su Bobby Fischer

È ufficialmente entrato in produzione il cortometraggio Mr. Fischer’s Chair, un progetto scritto e diretto dal regista galiziano Xosé Zapata. Il film è dedicato alla figura leggendaria del giocatore di scacchi Bobby Fischer. Ad attirare l’attenzione del pubblico internazionale è la notizia sorprendente del suo narratore: nientemeno che Woody Allen.





Perché Scegliere Woody Allen?

L’idea di avere Woody Allen come narratore del cortometraggio era da tempo presente nella mente di Xosé Zapata. Tuttavia, riteneva che fosse un’impresa impossibile, considerando il ritiro di Allen dal ruolo di attore e i precedenti impegni simili, come il doppiaggio del personaggio Z nel film della DreamWorks Animation Z la Formica (1998). Nonostante ciò, sapendo del grande amore di Allen per gli scacchi e riconoscendo le similitudini tra la vita del regista e quella di Fischer — entrambi giovani ebrei di Brooklyn divenuti leggendari nei loro campi — Zapata decise comunque di contattare la collaboratrice di Allen, Helen Robin.

Con grande sorpresa di Zapata, Allen si mostrò interessato al progetto. Lo stupore fu tale che il regista galiziano non rispose immediatamente alla profferta di collaborazione. Alla fine, Allen non solo accettò di narrare il cortometraggio, ma si propose anche come co-produttore, garantendo una supervisione completa del progetto.

Di Cosa Parla Mr. Fischer’s Chair?

Mr. Fischer’s Chair è concepito come un primo passo verso un lungometraggio dedicato all’infanzia del genio degli scacchi Bobby Fischer, che dovrebbe intitolarsi The Game of the Century. Questo cortometraggio di 7 minuti, scritto e diretto da Xosé Zapata, vedrà la partecipazione vocale di Woody Allen.

La trama di Mr. Fischer’s Chair si concentra sulle accuse mosse contro Bobby Fischer da parte della delegazione moscovita, sostenendo che sostanze sconosciute alterassero le capacità mentali e le prestazioni di Spassky. Queste accuse, oggi ritenute assurde, in piena Guerra Fredda generarono un’enorme polemica mediatica. Ciò portò a studi approfonditi sulla sedia usata da Fischer, che dà il titolo al cortometraggio.

L’Impatto del Progetto

La collaborazione tra Xosé Zapata e Woody Allen promette di portare una narrazione unica e affascinante alla storia di Bobby Fischer. La voce iconica di Allen, unita alla sua passione per gli scacchi, aggiungerà un ulteriore livello di profondità al racconto. Inoltre, il coinvolgimento del regista statunitense come co-produttore garantisce una qualità elevata e una visione coerente del progetto.

Questo cortometraggio non solo attirerà gli appassionati di scacchi, ma anche i fan di Woody Allen e gli amanti del cinema di alta qualità. La combinazione di talento e passione dei due registi promette di creare un’opera memorabile che esplora un momento controverso e affascinante della storia degli scacchi.

In conclusione, Mr. Fischer’s Chair rappresenta un progetto audace e innovativo che, grazie alla collaborazione tra Xosé Zapata e Woody Allen, si prepara a conquistare il pubblico internazionale con una storia intensa e avvincente. Non rimane che attendere con ansia la sua uscita per scoprire come questa straordinaria collaborazione renderà omaggio alla figura di Bobby Fischer.