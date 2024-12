La slitta di Babbo Natale bloccata a Padova: i carabinieri contestano il nuovo codice della strada

A Montegrotto Terme, in provincia di Padova, un’iniziativa natalizia organizzata da un gruppo di genitori si è conclusa in maniera inaspettata a causa di un intervento dei carabinieri. La slitta di Babbo Natale, ricreata utilizzando un furgoncino decorato e illuminato, è stata fermata sabato 14 dicembre per non essere in regola con il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore proprio quel giorno. Il singolare episodio, riportato dal Gazzettino, ha lasciato di stucco i partecipanti, ma non ha rovinato completamente l’atmosfera festosa.





L’idea della slitta era nata nell’ambito della manifestazione “Chiarastella”, organizzata dalla scuola dell’infanzia Maria Immacolata del comune. L’obiettivo era quello di portare auguri natalizi alle famiglie del paese, bussando di casa in casa con un corteo di bambini, genitori e il veicolo festosamente addobbato. Circa una trentina di persone, tra adulti e piccoli, attendevano con entusiasmo l’arrivo del mezzo, pronti a partire per il tour natalizio.

L’evento, però, ha subito un improvviso cambio di programma quando una pattuglia dei carabinieri ha fermato il furgoncino. Le forze dell’ordine, a bordo di un’Alfa Romeo, hanno riscontrato diverse irregolarità relative al veicolo, tra cui la mancanza di adeguate luci di segnalazione e altri requisiti di sicurezza previsti dalla normativa. I militari hanno spiegato il loro intervento motivandolo anche con segnalazioni ricevute nei giorni precedenti. “L’abbiamo fermata perché erano giunte alla nostra compagnia segnalazioni di finte slitte che si spostavano in provincia compiendo furti nelle abitazioni,” hanno dichiarato i carabinieri, sottolineando che la misura era volta a garantire la sicurezza.

Nonostante lo stop, il pomeriggio non è stato completamente compromesso. La coordinatrice della scuola, Daniela Lombardo, ha raccontato come i bambini abbiano reagito con serenità alla situazione: “Abbiamo spiegato loro quello che stava accadendo e, senza perdere l’entusiasmo, hanno proseguito con la Chiarastella, portando canti e messaggi alle case.” Alla fine, la giornata si è conclusa con una cena presso la scuola, mantenendo intatto lo spirito natalizio.

L’intervento delle forze dell’ordine ha sollevato qualche malumore tra i partecipanti, ma nessuna multa è stata emessa né nei confronti del conducente né degli organizzatori. Il veicolo, infatti, aveva ottenuto un nulla osta dalla Polizia locale di Montegrotto Terme, che ne aveva approvato l’uso per l’iniziativa. Tuttavia, alcune mancanze tecniche, come le luci al veicolo, hanno portato al sequestro temporaneo del mezzo.

Daniela Lombardo ha spiegato che l’intenzione del gruppo è quella di adeguarsi alle regole per riproporre l’iniziativa l’anno prossimo: “È vero che mancavano le luci al mezzo, ma da sempre i genitori accompagnavano la slitta con luci aggiuntive per garantire la sicurezza. Il nostro obiettivo è tornare in strada con una slitta conforme al Codice della Strada.”

L’episodio ha acceso i riflettori sulle novità introdotte dal recente aggiornamento normativo, che include regole più severe per la sicurezza stradale. Il nuovo Codice della Strada, infatti, prevede controlli più rigorosi su veicoli non convenzionali o adibiti a usi speciali, come quello protagonista dell’evento natalizio. La vicenda di Montegrotto Terme rappresenta un caso curioso, ma mette in evidenza l’importanza di rispettare le norme anche durante manifestazioni apparentemente innocue.

Nonostante l’intervento dei carabinieri, il clima natalizio è rimasto intatto. La determinazione dei genitori e la resilienza dei bambini hanno trasformato un imprevisto in un momento di riflessione, ma anche di speranza per il futuro. L’iniziativa, seppur modificata, ha comunque raggiunto il suo scopo: unire la comunità locale e diffondere lo spirito del Natale tra le famiglie del paese.