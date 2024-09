“La sua vita ruotava attorno a loro”: l’ultimo messaggio di Paola Marella a marito e figlio

La triste notizia della morte di Paola Marella, avvenuta il 21 settembre all’età di 61 anni, ha lasciato un profondo sconforto in tantissimi italiani. L’amata conduttrice, famosa per programmi come “Casa su misura” e “Cerco casa disperatamente”, ha lottato contro un tumore diagnosticato nel 2011. La sua passione per l’architettura e l’immobiliare, unita a uno stile comunicativo diretto e genuino, l’hanno fatta diventare un volto familiare in molte case italiane.





La sua dolcezza e il suo carisma hanno fatto di lei una delle conduttrici più apprezzate della televisione nostrana. Stando a quanto riportato da Fanpage, Paola era legata a suo marito Nico da anni e insieme erano genitori di un unico figlio, Nicola, formando una famiglia coesa e affiatata. Solo i suoi affetti più stretti conoscevano la battaglia silenziosa che ha condotto contro la malattia.

La vita affettiva di Paola era caratterizzata da gioia e complicità: “A Milano ho conosciuto Nico, che mi supporta con amore da tantissimo tempo, e quando è nato Nicola, è stato un momento indimenticabile”. Queste riflessioni sono estratte dal suo sito ufficiale. In un recente post su Instagram, la famiglia si mostrava raggiante durante un’estate insieme: “Day & Night Family! ❤️ Le piccole gioie quotidiane che ci riempiono di felicità sono quelle che spesso dimentichiamo di apprezzare. Siate consapevoli dei momenti felici, quando un sorriso inaspettato appare sulle vostre labbra… Viviamo per questi attimi!”.

Nel descrivere il loro rapporto, Paola condivideva anche pensieri affettuosi su Nicola: “I bambini, quando nascono, dipendono interamente da noi. Hanno un bisogno costante di amore, affetto e supporto e richiedono anche notevoli sacrifici da parte di noi genitori. Ma, crescendo, diventano indipendenti, e noi possiamo solo osservare, orgogliose e felici, quanto siano cambiati”.

“Ora è il loro turno di darci forza e determinazione, anche nei periodi difficili – continuava Paola parlando del figlio. Sono diventati loro il nostro sostegno e a volte ci sorprende rendersi conto di quanto sia avvenuto repentinamente questo cambiamento. Quando mai, esattamente, da bambini si sono trasformati in straordinari uomini e donne? ❤️”. La perdita di Paola Marella rappresenta una grande tristezza nel mondo della televisione e per quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla, attraverso il suo lavoro e la sua immensa umanità.