La Talpa: Marco Melandri tradisce i compagni per salvarsi, chi è stato il primo eliminato?

Dopo le prime due prove, una più tranquilla ma che non ha lesinato sorprese, e la seconda, estrema, svoltasi in mezzo alle fiamme, con l’assurdo finale della torcia umana, i concorrenti della nuova edizione di La Talpa hanno scoperto la villa in cui dimoreranno nel corso del programma, dividendosi in coppie (trio nel caso di Marina La Rosa con Veronica Peparini e Andreas Muller) nelle varie stanze e affrontando la prima, movimentata notte, in cui “qualcuno”, ovvero “La Talpa”, li ha tenuti svegli facendo esplodere nel buio un’inquietante cantilena di bambini in francese.

Dopo di che la prima puntata della nuova stagione de La Talpa ci regala anche la prima lite accesa in casa, che vede protagonisti Marina La Rosa, Gilles Rocca e Ludovica Frasca. La ex velina è la prima che finisce in lacrime nella nuova stagione del reality, e spiega così il suo cedimento quando Diletta Leotta chiede di parlargliene: “Ho avuto un momento di sfogo con me stessa perché non capivo di chi mi posso fidare e di chi non mi posso fidare.

Nelle prove, mettermi in gioco non è un problema, in casa ho un po’ più di difficoltà”. Gilles Rocca invece racconta alla conduttrice: “Mi hai visto più incazzso? Quello era il 5%, perché c’è un occhio di bue che si accende e si spegne a seconda di quello che decide Marina La Rosa. Io mi stavo aprendo su una parte del mio passato, e mi è dispiaciuta la superficialità con cui questa cosa è stata accolta. Da Marina in primis, ma lei è una provocatrice”. Marina La Rosa si difende: “Ci sono persone, non solo in questo gioco ma nella vita, che parlano solo di loro perché sono sempre egoriferiti”.

La Lite Accesa e il Clamoroso Gesto di Marco Melandri

Subito dopo, come se servisse, arriva un gioco in piscina che mette ancora più pepe nella convivenza. Diletta Leotta gestisce infatti un momento in cui i concorrenti, tuffandosi nella vasca, pescano delle sfere e dentro a ognuna c’è una domanda definita “scomoda”. Gilles Rocca, per esempio, deve rispondere a una domanda scomoda.

In seguito, Marco Melandri compie un gesto clamoroso che agita ulteriormente la convivenza nella villa.

