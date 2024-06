La terrazza del club cede sotto il peso dei ballerini, numerosi morti e feriti

Quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in un incubo. A San Luis Potosí, in Messico, una terrazza della discoteca Rich, situata al terzo piano del centro commerciale Alttus, è crollata sotto il peso di una folla di giovani accorsi per un concerto. La balaustra in vetro non ha retto, causando la caduta di circa venti persone da un’altezza di 12 metri.





Il bilancio è tragico: due giovani hanno perso la vita e altri 15 sono rimasti feriti, cinque dei quali in condizioni critiche. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato il drammatico momento in cui i giovani e i frammenti di vetro sono precipitati al suolo, lasciando molti esanimi sull’asfalto. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, la gravità degli impatti ha avuto conseguenze devastanti.

Le prime indagini indicano che il sovraffollamento è stato la causa principale dell’incidente. Testimonianze raccolte sul posto rivelano che molti erano presenti per assistere all’esibizione del cantante locale Kevin Moreno, il che potrebbe aver contribuito all’eccessiva affluenza. Le autorità stanno ora esaminando le condizioni di sicurezza del locale e la gestione degli spazi per determinare eventuali negligenze e responsabilità.

Secondo quanto riportato da alcuni media locali, la discoteca Rich aveva già ricevuto segnalazioni in passato per problemi legati alla sicurezza e alla gestione degli eventi. La tragedia ha sollevato un’ondata di indignazione tra i cittadini, che chiedono ora maggiori controlli e misure preventive per evitare che simili disastri si ripetano.

I parenti delle vittime sono sconvolti e chiedono giustizia. “Non si può morire così, per una serata di divertimento,” ha dichiarato un parente di una delle vittime. Intanto, il cantante Kevin Moreno ha espresso il suo cordoglio attraverso i social media, promettendo di collaborare con le autorità per fare luce sull’accaduto.

La comunità di San Luis Potosí è sotto shock e si stringe attorno ai familiari delle vittime. Le autorità locali hanno promesso un’indagine approfondita e hanno già avviato una serie di ispezioni nei locali notturni della città per garantire che rispettino tutte le normative di sicurezza.

Mentre continuano le indagini, la discoteca Rich rimane chiusa e sotto sequestro. La tragedia ha messo in luce la necessità urgente di migliorare le misure di sicurezza nei luoghi pubblici e di intrattenimento, affinché episodi del genere non si ripetano mai più.