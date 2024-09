La trasformazione sbalorditiva di Batista dopo aver lasciato il wrestling: “È stata un’esperienza da incubo”

L’ex stella del wrestling Batista sorprende i fan con una trasformazione fisica straordinaria dopo il ritiro: ecco come ha affrontato il suo cambiamento.





In occasione della sua recente apparizione pubblica per promuovere il film The Killer’s Game, Batista ha fatto parlare di sé. L’ex leggenda della WWE ha stupito i suoi fan mostrando un fisico significativamente più snello rispetto al passato. Le immagini di Batista, il cui vero nome è Dave Bautista, hanno sollevato diverse preoccupazioni tra i suoi seguaci, considerando quanto fosse diverso il suo aspetto quando dominava sul ring.

Dopo aver lasciato la WWE, Batista ha intrapreso una carriera nel cinema, rafforzando la sua presenza fuori dal ring. Adesso che sta promuovendo i suoi ultimi progetti, inclusi The Last Showgirl e il già citato film, il 55enne di Washington ha mostrato un’immagine dell’ex campione del wrestling completamente trasformata. Il cambiamento fisico è palpabile: un corpo molto più asciutto e tonificato rispetto ai suoi giorni da lottatore, con l’ultimo incontro disputato a WrestleMania 35 il 7 aprile 2019 contro Triple H.

Per dissipare le preoccupazioni dei fan, Batista ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni rivelatrici durante un’intervista con Chris Van Vliet. Qui ha chiarito i retroscena dietro la sua notevole trasformazione: “Attualmente, questo è probabilmente il peso più basso che abbia mai avuto dall’età di 19 anni. Ho raggiunto un massimo di 170 kg… ora peso circa 109 kg. Appena un anno e mezzo fa ero a 143 kg, e da lì è cominciato il mio incubo. Perdere tutto quel peso non è stato affatto semplice”. Queste parole spiegano che il cambiamento è stato frutto di una scelta consapevole e ben ponderata.

In un ulteriore intervento al programma ‘LIVE with Kelly and Mark’, Batista ha approfondito le motivazioni dietro questa dieta rigida e le difficoltà incontrate lungo il percorso. “Ho avuto problemi a girare alcune scene a causa del peso in eccesso, ma ora che ho perso quei chili, mi sento molto meglio. I muscoli pesano di più rispetto al grasso e, purtroppo, ho perso una buona quantità di massa muscolare, ma mi sento ora più a mio agio. È chiaro che ho preferito liberarmi del grasso sulla pancia piuttosto che perdere massa nei pettorali”, ha dichiarato l’iconico wrestler.

In aggiunta a una dieta rigorosa che gli ha permesso di eliminare più di 30 kg in 18 mesi, Batista ha integrato anche un programma di allenamento ispirato agli atleti di jujitsu. Riguardo ai cambiamenti fisici, il campione ha sottolineato il forte impegno e la disciplina che ha dovuto adottare per raggiungere questi risultati straordinari, rendendo chiaro che il cammino verso un corpo sano e in forma è stato un viaggio impegnativo, ma necessario per affrontare al meglio la sua carriera cinematografica. Nonostante le sfide, Batista sembra essere tornato più forte e più motivato che mai, pronto a lasciare il segno anche nel mondo del cinema.