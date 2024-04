L’addio definitivo a Mattia Giani, 26enne calciatore morto in campo, la compagna: “Le nostre anime resteranno per sempre insieme”

La comunità di San Romano si è riunita per rendere l’ultimo omaggio a Mattia Giani, giovane calciatore scomparso, in una cerimonia toccante che ha coinvolto familiari, amici e compagni di squadra.





Nella tranquilla cittadina di San Romano, in provincia di Pisa, una folla di parenti, amici e compagni di squadra si è radunata per dire addio a Mattia Giani, un giovane calciatore la cui vita è stata tragicamente interrotta. La cerimonia si è svolta nella chiesa locale, dove la comunità ha espresso il proprio dolore e ha condiviso i ricordi del tempo trascorso con Mattia.

Durante il servizio funebre, il dolore e il sostegno della comunità sportiva sono stati evidenti, con la presenza di numerose squadre per cui Giani aveva giocato nel corso della sua carriera. Questi momenti hanno sottolineato l’ampio impatto che Mattia aveva sulla vita di molte persone e il legame forte che aveva sviluppato attraverso il suo amore per il calcio.

Uno dei momenti più toccanti della cerimonia è stato il discorso di Sofia Caruso, la fidanzata di Mattia. Con voce tremante, ha ricordato il loro amore e la promessa di un futuro insieme che non si avvererà: “Ciao amore mio, oggi è una settimana che non sei più con me e che non sento il tuo respiro. Mi manchi tantissimo, ma non ti preoccupare perché i tuoi amici e la tua famiglia non mi lasceranno mai sola. Ti sento nel mio cuore, so che mi hai promesso che mi avresti sposato.” Queste parole hanno profondamente commosso tutti i presenti, evidenziando la profonda traccia che Mattia ha lasciato nei cuori di chi lo conosceva.

La prematura scomparsa di Mattia non è solo un momento di lutto ma ha anche scatenato domande e preoccupazioni legali. La Procura di Firenze ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’accaduto, inclusa la gestione dei soccorsi e l’uso del defibrillatore, che secondo il padre di Mattia, non è stato impiegato. Queste indagini cercano di offrire risposte e possibili soluzioni per evitare future tragedie simili.

Al termine del servizio religioso, la bara di Mattia è stata accompagnata all’esterno della chiesa tra gli applausi di chi voleva rendere un ultimo tributo. Fuori dalla chiesa, un’impressionante folla ha atteso per esprimere il proprio rispetto, mentre i compagni di squadra hanno reso omaggio drappeggiando le maglie di Mattia sull’altare, simbolo del suo impegno e della sua passione per il calcio.