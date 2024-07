L’addio di Tori Spelling a Shannen Doherty: “Sarò sempre ribelle per te amica mia”

Dopo un lungo silenzio, Tori Spelling ha deciso di rendere omaggio a Shannen Doherty, sua collega e amica di lunga data, con una lettera toccante e piena di affetto. La Doherty è deceduta lo scorso sabato all’età di 53 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro.





“Che si fot**no, è quello che direbbe Shan”

L’amicizia tra Tori Spelling e Shannen Doherty è durata ben 36 anni. Spelling ha affrontato il suo profondo lutto dedicando a Shan una lunga lettera d’addio. “Che si fot*ano” è quello che direbbe Shan se le dicessi che ho sentito la pressione di dover riassumere tramite i social media una relazione di 36 anni e il dolore che provo per un fuoco la cui fiamma si è spenta troppo presto”.

Tori Spelling ricorda l’inizio dell’amicizia con Shannen Doherty

Tori Spelling ha raccontato il momento in cui, appena 15enne, conobbe Shannen Doherty, diventando subito amiche. “Avevo 15 anni quando io e Shan ci siamo conosciute. Io ero la figlia del capo senza voce e lei era la star con una grande voce. Mi ha preso sotto la sua ala. Mi ha convinto di avere una voce e di essere all’altezza. Siamo diventate subito migliori amiche. Siamo state l’una l’ala dell’altra, vere confidenti, sostenitrici nella gestione di relazioni sbagliate, a volte compagne di stanza, compagne di viaggio e molto altro ancora. Mi ha sempre difeso. Mi ha sempre coperto le spalle. Ha sempre creduto in me quando io non credevo o non potevo credere in me stessa. Eravamo giovani”.

“Abbiamo lasciato che molte influenze esterne e interne influenzassero la nostra amicizia. In un mondo in cui spesso non si riescono a recuperare le amicizie dell’infanzia che hanno formato gran parte dell’adulto che si diventa, noi abbiamo avuto questa possibilità. Sono grata a Shannen e a me, per essere tornate indietro nel tempo e diventare ‘amiche adulte’. Per aver ricordato perché ci siamo amate fin dall’inizio. Per ridere di nuovo come facevamo una volta. Nessuno è mai riuscito a farmi ridere così. Le risate dal cuore”.

Porterò avanti la fiamma, resterò ribelle per te

Il messaggio di addio di Tori Spelling è stato struggente e pieno di amore. “Era una ribelle in un’epoca in cui la maggior parte delle donne non si sentivano a proprio agio nell’essere forti. Non ci ha mai provato, lo era e basta. Ha dato forza alla sensualità, alla forza, a due sco**te, all’empatia, il tutto condito da un umorismo malvagio! Il suo umorismo sarcastico era uno dei miei preferiti. E nessuno ha fatto una torta di frittelle come Shan! Shan… Porterò avanti la fiamma. Porterò avanti il mio potere! E resterò ribelle per te. Ti amerò con tutto il mio cuore. Sempre”.