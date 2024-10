Ladispoli sotto shock: giovane di 26 anni scomparso da Cerveteri travolto da un treno

Fabrizio Mollo, un giovane di ventisei anni residente a Cerveteri, è stato travolto da un treno e trovato morto a Ladispoli, nel litorale Nord della provincia di Roma. La sua scomparsa ha scosso la comunità locale, lasciando la famiglia in preda alla disperazione.





La scomparsa di Fabrizio Mollo

Fabrizio Mollo è uscito di casa a Cerveteri e da quel momento i famigliari non hanno più avuto sue notizie. Il fratello Maurizio ha pubblicato un appello sui social network, chiedendo aiuto nella ricerca di Fabrizio: “Non risponde al cellulare, e ha lasciato a casa soldi e documenti. Qualora qualcuno lo avesse visto è pregato di chiamarci. Ogni aiuto è prezioso, noi siamo disperati”.

“Ci è arrivata la notizia peggiore che potesse arrivarci: la persona che nella giornata di ieri è stata investita dal Frecciabianca tra Ladispoli e Marina di Cerveteri, è purtroppo mio fratello Fabrizio. Io ringrazio di cuore tutti quelli che hanno condiviso il post per le ricerche, i giornalisti e i comitati per le persone scomparse. Senza l’aiuto e la solidarietà di tutti, non avremmo mai saputo cosa gli fosse successo. Voglio svegliarmi da questo incubo, era ancora un ragazzino e non doveva andare così”, ha scritto Maurizio in un post pubblicato su Facebook.

La tragica scoperta

Dopo ore di apprensione e ricerca, la famiglia ha ricevuto la tragica conferma della morte di Fabrizio. Il suo corpo è stato ritrovato dopo l’investimento avvenuto tra Ladispoli e Marina di Cerveteri. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e ha lasciato la famiglia addolorata.

La perdita di Fabrizio ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari e amici. La sua morte improvvisa ha suscitato una profonda commozione tra coloro che lo conoscevano. La comunità si è stretta attorno alla famiglia per offrire il proprio sostegno in questo momento di dolore.

“Voglio svegliarmi da questo incubo, era ancora un ragazzino e non doveva andare così”, ha dichiarato il fratello Maurizio. Le parole di chi lo ha conosciuto descrivono Fabrizio come una persona amata e stimata, che lascia un vuoto impossibile da colmare nella vita di chi gli voleva bene.

La famiglia Mollo ha espresso la propria gratitudine per il supporto ricevuto durante le ricerche di Fabrizio. L’appello del fratello Maurizio sui social network ha ricevuto un’ampia diffusione, dimostrando la solidarietà e l’unità della comunità di fronte a una tragedia così dolorosa.

La vicenda si è conclusa con il ritrovamento del corpo di Fabrizio Mollo, lasciando la famiglia e gli amici nel dolore per la perdita di una persona cara. La comunità locale si è unita nel cordoglio per commemorare la sua memoria e offrire conforto alla famiglia colpita da questa tragedia.

In conclusione, la scomparsa e la tragica morte di Fabrizio Mollo hanno scosso profondamente la comunità di Cerveteri e Ladispoli, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.