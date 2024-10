L’amica geniale 4: i luoghi di Napoli nella serie tv e nel romanzo di Elena Ferrante

La serie L’Amica Geniale torna in televisione con la sua quarta e conclusiva stagione, ispirata al capolavoro di Elena Ferrante intitolato “Storia della bambina perduta”. Le riprese a Napoli, realizzate dalla partnership Rai-HBO, sotto la direzione di Lorenzo Mieli per Fremantle, The Apartment, Wildside e Domenico Procacci per Fandango, hanno avuto luogo tra dicembre 2022 e luglio 2023. Alcuni passaggi della serie sono stati anche girati in Toscana e in Francia. Le nuove puntate debutteranno su Rai Uno dall’11 novembre, per un programma di sei settimane consecutive.





L’episodio finale della saga avrà come sfondo Napoli, dove Lila e Lenù, ora adulte, si ritrovano. La trama abbraccia un arco temporale che va dagli anni Ottanta ai Duemila, e per questo motivo, il cast è stato attualizzato, con Alba Rohrwacher vestita nei panni di Elena Greco (Lenù), Irene Maiorino come Lila Cerullo e Fabrizio Gifuni nel ruolo di Nino Sarratore.

La residenza di Lenù in via Petrarca a Posillipo

Nel romanzo, Lenù ha raggiunto il successo come scrittrice e vive a Napoli con Nino Sarratore in una casa situata lungo via Tasso, una delle strade più belle della città. Per le riprese della serie, tuttavia, il set è stato allestito in via Petrarca a Posillipo, una zona caratterizzata da una vista panoramica sul Golfo di Napoli, poiché via Tasso è risultata inadeguata per esigenze logistiche. La crew cinematografica ha installato una gru all’esterno dell’appartamento per migliorare l’illuminazione durante le riprese.

Le esigenze scenografiche hanno comportato ulteriori modifiche: nella parte di via Petrarca compresa tra il civico 140 e il Bar del Serpentone, le insegne dei negozi, tra cui un supermercato, sono state camuffate per riflettere l’atmosfera degli anni ’80, accompagnate da auto d’epoca per dare realismo alle scene.

A Posillipo, in più, si è proceduto alla rimozione di elementi moderni che non si accordavano con il periodo storico della serie, inclusi arredi e segnaletica stradale ed elementi architettonici contemporanei.

Ritorno in piazza del Plebiscito

La quarta stagione riporterà gli spettatori in piazza del Plebiscito, già teatro di diverse scene emblematiche nella prima stagione, girate nel 2018 e ambientate negli anni Cinquanta. Qui si svolge una delle prime uscite notturne di Lila e Lenù, che, insieme a Rino e Pasquale, scoprono il mondo della Napoli “bene”. La piazza non è solo lo sfondo di incontri casuali, ma anche il luogo di tensioni, come dimostrato dalla famosa rissa che contrappone le adolescenti a una coppia elegante.

Fanpage.it

Le riprese sul Lungomare di via Caracciolo

La troupe dell’Amica Geniale ha fatto ritorno anche sul Lungomare di via Caracciolo, dove era già stata attiva nel 2021 per la terza stagione. Le nuove riprese si sono concentrate nel tratto tra viale Dohrn e piazza della Repubblica, con l’impiego di circa settanta auto storiche per ricreare l’atmosfera necessaria.

Set prestigiosi in piazza Mercato e a San Marcellino

Le scelte di location includono piazza Mercato, recentemente restaurata e immersa nel cuore del patrimonio storico di Napoli. Qui, a fine febbraio 2023, sono state girate scene che coinvolgono non solo via Conte di Castelmola e Vico Mercato, ma anche la storica Chiesa di Sant’Eligio Maggiore.

In aggiunta, Largo San Marcellino, situato nel cuore dei Decumani, ha accolto le riprese con i suoi incantevoli spazi collegati all’Università Federico II di Napoli, in particolare il caratteristico chiostro dei Santi Marcellino e Festo, che custodisce storia e cultura.