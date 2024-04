“L’aspetto fisico mi ha fatto scartare”: l’annuncio della celebrità televisiva per Isola dei Famosi 2024

Isola dei Famosi 2024, al centro della polemica per l’accusa di Silvia Magarre, figura amatissima di “Primo Appuntamento“, il popolare show di Real Time, con alla guida l’ex inquilino del Grande Fratello Flavio Montrucchio. Magarre, tramite un post su Instagram, ha dichiarato di essere stata contattata dal team di produzione del celebre reality di Canale 5.





Secondo quanto riportato da Silvia Magarre, è stato il team di “L’isola dei famosi” a cercarla per un provino su Zoom, dopo averla notata in “Primo Appuntamento”. Durante il provino, durato circa un’ora, la ragazza avrebbe posto domande riguardanti anche l’aspetto fisico di Silvia.

Silvia punta il dito contro la produzione dell’Isola dei Famosi

Continuando a descrivere l’accaduto, Silvia ha fatto menzione di una domanda specifica: “Ti sentirresti a tuo agio a mostrarti in costume tutto il giorno? Proveresti imbarazzo o vergogna?”. All’indomani dell’intervista, Silvia ha dichiarato di aver riferito apertamente di non avere problemi con il suo corpo e di non provare vergogna. Ha aggiunto che forse era arrivato il momento di mostrare al grande pubblico di ‘Mediaset’ che esistono molteplici tipi di corpi, con tutte le loro imperfezioni, non solo corpi rifatti o scolpiti.

In un altro punto dell’intervista, Silvia ricorda un momento particolare: “Alla fine dell’intervista mi è stato chiesto di alzarmi in piedi, di fare un giro e con una voce sommessa e un po’ timida mi è stato chiesto del mio peso, come se potesse risultare offensivo. Ho incoraggiato la ragazza a dimostrare che io, Silvia, con tutti i miei chili, avrei potuto contribuire molto al programma, persino a livello umano!”.

Successivamente, Silvia ha parlato di Vladimir Luxuria, la presentatrice di quest’anno, sperando che non sia stata scelta solo perché la sua pancia avrebbe potuto apparire poco attraente durante una prova di corsa. “Mi aspettavo che una presentatrice come lei avesse ampliato un po’ i suoi orizzonti. Devo ammettere che sono rimasta delusa quando ho scoperto di non essere stata selezionata per il programma, ma auguro comunque a tutti i partecipanti buona fortuna! Siate grati per quello che avete attorno e godetevi l’isola come avrei fatto io!”.