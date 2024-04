Dopo mesi difficili, il volto di Canale 5 trova nuovamente l’amore: lei è Letizia, la nuova fidanzata

Uno dei più celebri partecipanti recenti di Uomini e Donne stava sul palcoscenico d’amore. La sua affascinante storia con la tronista, la prima post-pandemica, ha polarizzato le masse. In un tipico giorno del gennaio 2022, il fattore sorpresa è entrato in scena. Dopo l’accensione del fuoco d’amore, i petali rossi e le affettuose parole di lei sono seguite. “Non posso dire con certezza se il percorso è stato perfetto, sicuramente l’epilogo sì. Non avrei mai immaginato di sperimentare tutto ciò, è stato un vorticoso ciclone di intensi sentimenti emotivi, una montagna russa senza fine che mi ha portato ad sperimentare ogni cosa al massimo”.





“La fine è diventata l’inizio e il mio augurio è che tutti possano trovare ciò che ho trovato io.” Desidero che tutti possano trovare una persona che rimane al tuo fianco anche nei momenti più duri, una persona che ti fa sentire la miglior versione di te stesso e di apprezzare la bellezza dei tuoi sentimenti nonostante le difficoltà”.

Uomini e Donne, Samuele Carniani trova di nuovo l’amore dopo Roberta

Ha aggiunto infine, “A tutti voi auguro di essere eccitati ad ogni sguardo, di sentire farfalle nello stomaco ad ogni bacio, di avere le mani saldamente strette con la persona che vi completa. Ho avuto la fortuna di trovarlo, e tutto ciò porta il suo nome. E se questo non è amore, e se tu non sei amore, allora l’amore non esiste”.

La relazione tra Roberta Giusti e Samuele Carniani poi è diventata tragica, dopo poco più di un anno, è arrivata la rottura la scorsa estate tra la bellissima donna di Roma e il ragazzo di Arezzo. Poi, il silenzio su di loro è proliferato, fino a poche ore fa quando Samuele ha reso pubblica una foto che delizia l’immaginazione.

La nuova affezionata di Samuele è Letizia. Secondo quanto si può dedurre dai social media, è di Arezzo come l’ex corteggiatore e studia all’Università di Firenze. Non si sa da quanto tempo stanno insieme, ma sembra che la coppia sia molto unita.