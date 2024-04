“Fedez ritorna in Italia, lascia i figli e riparte: indiscrezione sulla sua nuova destinazione”.

Il mondo dello spettacolo continua a ronzare con le voci attorno a Fedez e Chiara Ferragni post la loro separazione. L’ultima notizia riguarda il futuro immediato dell’artista popolare. Fedez è stato recentemente ospite dello show televisivo Belve di Francesca Fagnani, un’intervista che sarà trasmessa il 9 aprile. Durante la registrazione del programma, il rapper si è commosso, pianto di emozione.





Una rivelazione recente suggerisce dove Fedez si reca nel prossimo futuro. È stato avvistato all’aeroporto e questa notizia è stata rapidamente condivisa dall’influencer Deianira Marzano sulla sua Instagram story. Il piano di viaggio dell’artista riguarda anche i suoi figli Leone e Vittoria e svela che la prossima mossa del 34enne potrebbe sorprendere molto.

Il prossimo capitolo di Fedez: il suo itinerario post-separazione

Di recente, Fedez ha trascorso un periodo di vacanza con i suoi figli negli Stati Uniti, precisamente a Miami. Ma ora è emerso dove il cantante sta diretto dopo che i piccoli Leone e Vittoria sono tornati in Italia da soli. Pianificano di ritrovarsi con la mamma, Chiara Ferragni, mentre Fedez si prepara per un’entusiasmante nuova avventura come persona single.

Poiché un follower Instagram ha inviato questo messaggio a Deianira Marzano: “Fedez ritorna in Italia, lascia i figli e poi riparte per il Coachella”. Quindi, l’artista ha previsto di tornare negli Stati Uniti per assistere al festival musicale più atteso dell’anno – Il Coachella.

Il popolare festival annuale del Colorado vedrà artisti di alto profilo come Lana Del Rey, Tyler, The Creator, e Doja Cat. Secondo le ultime voci, Fedez non ha nessuna intenzione di perdersi questo grandioso evento.