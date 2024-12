L’assassino che ha quasi decapitato e pianificato di mangiare una bambina di 10 anni definisce la sua esecuzione “inutilmente crudele”

Secondo l’ AP , mentre era legato a una barella, si è scusato con la sua famiglia e con quella della vittima, Jamie Rose Bolin, 10 anni, per “tutte le cose terribili che ho fatto”. Avrebbe anche affermato che “la decisione di giustiziarmi nel giorno del mio compleanno e sei giorni prima di Natale è stata una cosa inutilmente crudele nei confronti della mia famiglia”, prima di aggiungere “ma mi dispiace molto per quello che ho fatto e vorrei potermene pentire”.

Dopo la sua morte, la sorella della vittima, Lori Pate, avrebbe dichiarato : “Questo non ci riporta in vita la nostra Jamie, ma ci consente di creare uno spazio nei nostri cuori per concentrarci su di lei e permettere al processo di guarigione di iniziare”.