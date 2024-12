Le agghiaccianti parole di una donna mentre arrestava l’uomo che aveva ucciso suo padre dopo aver dedicato la sua vita a catturare l’assassino

Una donna che ha fatto della sua vita la missione di mettere dietro le sbarre l’assassino di suo padre ha rivelato cosa ha detto quando si è finalmente trovata faccia a faccia con l’uomo armato.





Gislayne Silva de Deus aveva solo nove anni quando il suo amato padre , Gilvado, fu ucciso a colpi di arma da fuoco dopo una rissa scoppiata per un debito di 50 sterline (66 dollari) .

Il 16 febbraio 1999, Raimundo Gomes stava remando con il padre di cinque figli in un bar della città brasiliana di Boa Vista, quando uscì per recuperare una pistola.

Tornò e sparò alla testa a Gilvado, 35 anni, prima di fuggire nella notte, lasciando la madre di Gislayne vedova e le sue cinque figlie a crescere senza un padre.

Furono emessi mandati di arresto per Gomes , ma lui si diede alla fuga e quando la polizia non riuscì a rintracciarlo, non ebbe altra scelta che inchiodarlo.

Gislayne, d’altro canto, non riusciva a stare tranquilla sapendo che l’assassino di suo padre era da qualche parte là fuori.

Gislayne Silva de Deus ha dedicato la sua vita alla ricerca dell’assassino di suo padre (AscomPCRR/GIslayne Silva de Deu)

Ciò spinse la trentaseienne a dedicare la sua vita alla ricerca dell’uomo armato e ad assicurarsi che non la facesse franca dopo aver derubato lei e le sue quattro sorelle del loro padre.

La figlia, determinata, ha studiato duramente per guadagnarsi un posto alla facoltà di giurisprudenza all’età di 18 anni e, sette anni dopo, ha ottenuto la qualifica di avvocato, prima di cambiare carriera nel 2022 per diventare un agente di polizia.

Durante la sua carriera ha trascorso del tempo nel penitenziario agricolo di Monte Cristo e ha rivelato che, mentre lavorava all’interno della prigione, “ha sempre immaginato” di vedere Gomes rinchiuso in una cella per pagare i suoi crimini.

“Il mio primo incarico come poliziotta è stato in un penitenziario, e ogni volta che arrivavo lì immaginavo sempre di vederlo arrivare per scontare la sua pena”, ha detto. “Questo mi ha sempre motivata”.

Alla fine si unì alla Divisione Omicidi Generali (DGH) delle forze dell’ordine, con l’intenzione di riaprire il caso irrisolto di suo padre e risolverlo lei stessa.

All’epoca, l’ultimo mandato d’arresto per Gomes era stato emesso nel 2019.

Dopo una valanga di tenacia e un lavoro investigativo straordinario, la lotta di una vita di Gislayne per ottenere giustizia ha finalmente dato i suoi frutti la scorsa settimana, quando lei e il suo team hanno arrestato l’assassino nello stato di Roraima, nel Brasile settentrionale, il 25 settembre.

Secondo quanto riferito, la donna lo avrebbe rintracciato in un nascondiglio agricolo situato alla periferia di Boa Vista.

In seguito ha condiviso il filmato del suo scontro con Gomes, un quarto di secolo dopo che lui aveva ucciso a colpi di arma da fuoco suo padre.

Gislayne disse trionfante all’uomo dall’aspetto fragile: “È grazie a me che sei qui, e ora pagherai”.

Dopo il suo arresto, Gomes è stato condannato a 12 anni di carcere per l’omicidio del 1999, una condanna che gli era già stata imposta dalla Corte di giustizia di Roraima mentre era ancora latitante.

Parlando della chiusura che ha sentito, Gislayne ha continuato: “Con il suo arresto, ho lavato la mia anima e quella di tutta la mia famiglia.

“Oggi abbiamo la pace e la sensazione che giustizia sia stata fatta.

Si è finalmente incontrata faccia a faccia con Raimundo Gomes 25 anni dopo l’omicidio (AscomPCRR/GIslayne Silva de Deu)

“Il suo arresto rappresenta non solo la riparazione di un’ingiustizia, ma anche la forza della perseveranza in nome della giustizia.”

La mamma ha raccontato al notiziario brasiliano G1 di essere scoppiata a piangere quando ha visto Gomes per la prima volta.

“Quando ho visto l’uomo responsabile della morte di mio padre finalmente ammanettato, non sono riuscita a trattenere le lacrime”, ha detto Gislayne. “È stata un’esplosione di sentimenti che si è trasformata in lacrime di sollievo, perché sembrava che questo giorno non sarebbe mai arrivato”.

Descriveva suo padre Gilvado come un “uomo onesto e lavoratore” che amava i suoi figli.

Ha detto: “Ha dedicato del tempo ad aiutarci con i compiti e gli orari. È sempre stato molto vicino a noi e premuroso.

“Io e le mie sorelle abbiamo attraversato momenti davvero difficili dopo averlo perso. Quello che è successo avrebbe potuto facilmente farci prendere una direzione diversa, ma nostra madre ci ha sempre insegnato a seguire la strada giusta.”

“Voglio che questa storia serva da esempio per altri bambini che, come me, hanno perso la madre o il padre in modo violento.”