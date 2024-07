Le lacrime di Franco Ricciardi a Scampia, durante la distribuzione degli aiuti alla Vela Celeste

Il cantautore partenopeo si mobilita per sostenere la comunità colpita dalla tragediaFranco Ricciardi, il celebre cantautore napoletano, è visibilmente commosso mentre distribuisce aiuti – generi alimentari e beni di prima necessità – alle centinaia di persone sfollate a seguito del tragico crollo della Vela Celeste avvenuto lunedì sera. Molti di questi sfollati si sono accampati all’interno della sede di Scampia dell’Università Federico II. Mentre scaricava personalmente gli aiuti dal furgone, Ricciardi ha dichiarato: “Chi deve parlare, parli. Noi facciamo.





Alla mia comunità dico: ‘Stiamo uniti’”.Questo gesto ha un significato anche simbolico, poiché l’occupazione dell’università rappresenta un punto di rinascita per il quartiere, sede della facoltà di Scienze Infermieristiche. È un modo per mantenere alta l’attenzione sull’emergenza che gli sfollati stanno affrontando dopo la paura e l’orrore vissuti lunedì. Da ieri, l’intero quartiere si è mobilitato per portare cibo e altri aiuti a chi si trova senza una casa. Oggi, Ricciardi è stato in prima linea nella distribuzione di beni di prima necessità e conforto agli sfollati.

Nel frattempo, il bilancio delle vittime del crollo è purtroppo aumentato. Sono ora tre le persone decedute: dopo la morte di Roberto Abbruzzo, 29 anni, e Margherita Della Ragione, 35 anni, oggi è deceduta anche Patrizia Della Ragione, 53 anni, madre di Margherita e zia di Roberto.

Tra i feriti, si contano sette bambine, due delle quali in condizioni di salute molto gravi.Il Comune di Napoli ha comunicato che per chi desidera sostenere le famiglie sfollate con una raccolta di beni di prima necessità, il punto di raccolta autorizzato, in accordo con la Caritas Diocesana, è situato esclusivamente presso la parrocchia “Maria Santissima del Buon Rimedio” a Scampia.

Non sono previsti altri punti di raccolta controllati dal Comune. Inoltre, l’Amministrazione sta collaborando con la Fondazione Santobono per organizzare attività destinate ai bambini e alle famiglie colpite dalla tragedia.La comunità di Scampia si stringe attorno alle famiglie in difficoltà, dimostrando solidarietà e unione in un momento di grande dolore.