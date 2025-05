Lo splendore di una sopravvissuta nel giorno del suo matrimonio… e la sua trasformazione durante la gravidanza: ecco com’è oggi da futura mamma

Sophie Delezio, l’eroina che ha commosso l’Australia intera, ha coronato il suo sogno d’amore dicendo “sì” al compagno di sempre, Joseph Salerno, in una cerimonia da favola nella suggestiva cornice di Anambah House, nella verde campagna della Hunter Valley.





A soli 24 anni, Sophie ha lasciato tutti senza parole con il suo abito fluente, ricamato con dettagli preziosi e impreziosito da un lungo velo di pizzo. Al suo fianco, le damigelle brillavano in abiti color beige, sobrie ed eleganti. Gli scatti rubati del dietro le quinte raccontano di sorrisi complici, abbracci sinceri e di un amore forte e autentico, capace di superare ogni ostacolo.

La cerimonia ha riunito 160 invitati, tra cui i medici che anni prima le avevano salvato la vita. È stata più di un matrimonio: un tributo alla forza interiore, alla resilienza e alla rinascita. Sophie, sopravvissuta a due tragici incidenti da bambina, ha subito gravi ustioni e la perdita di alcuni arti. Eppure, è riuscita a trasformare il dolore in speranza, diventando un simbolo vivente di coraggio per tutto il Paese.

Il ricevimento si è svolto in un antico fienile ristrutturato, con una splendida vista sulla campagna. In questa cornice incantata, Sophie ha sfoggiato orecchini a cuore con diamanti e perle, dono della leggendaria Sophia Loren, che da tempo la sostiene come amica e fonte d’ispirazione.

La storia d’amore tra Sophie e Joseph è iniziata durante l’adolescenza e si è consolidata con il tempo. La coppia ha scelto di personalizzare ogni dettaglio della cerimonia: hanno scritto da soli i loro voti e scelto la romantica “Be My Baby” delle Ronettes come colonna sonora del loro primo ballo. Per l’occasione, Sophie ha indossato protesi speciali che le hanno permesso di camminare con tacchi alti 10 cm, proprio come aveva fatto anni prima per il ballo scolastico del decimo anno. Per riuscirci, ha dovuto sottoporsi a un ulteriore intervento chirurgico — un’ennesima prova superata con determinazione.

Durante l’intero weekend del matrimonio, la coppia ha celebrato con stile: gli ospiti sono stati accolti in un lussuoso Airbnb, mentre gli sposi hanno fatto il loro ingresso trionfale a bordo di una Pontiac Bonneville del 1964, una vera chicca vintage. Ogni dettaglio dell’evento ha unito romanticismo, raffinatezza e tocchi da fiaba, specchio fedele del loro amore sincero e duraturo.

Ma il viaggio di Sophie non finisce qui. Oggi è una futura mamma, e la sua gravidanza segna un nuovo capitolo fatto di emozione, cambiamenti e tanta speranza. Il suo corpo sta cambiando, sì, ma lo fa con grazia e fierezza, trasformandosi ancora una volta, come ha sempre fatto nella sua vita.

Il matrimonio di Sophie non è stato solo una festa d’amore, ma una vera celebrazione della vita. La sua storia continua a ispirare il mondo: è la storia di una giovane donna che ha saputo trasformare il dolore in forza, l’impossibile in realtà, e che oggi cammina verso il futuro con un sorriso e una nuova luce negli occhi — quella della maternità.