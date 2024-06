Le verità segrete della famiglia Pitt: tra violenze, abusi e sacrifici

Hai mai sentito parlare del disaccordo tra Brad Pitt e i suoi figli? La scelta di sua figlia Shiloh Nouvelle di cancellare il cognome dell’attore e utilizzare solo quello di sua madre, Angelina Jolie, lo conferma. Quattro dei sei figli di Brad Pitt hanno fatto lo stesso per motivi seri.





Anche un’altra figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie, Vivienne, sembra voler seguire la stessa strada della sorella maggiore. Durante il suo ultimo impegno come assistente alla madre per la produzione di un musical di Broadway, ha firmato utilizzando solo il cognome materno, prendendo le distanze dal padre Brad Pitt.

Ma perché quattro figli di Brad Pitt e Angelina Jolie hanno scelto di utilizzare solo il cognome materno? Ci sono dei conflitti domestici turbolenti alla base di questa decisione. Zahara e Maddox hanno anche deciso di rinnegare il cognome paterno, con Maddox che ha reso noto in tribunale il comportamento aggressivo di Brad Pitt: “In casa era violento, beveva troppo, mi offendeva e mi picchiava. Non voglio più vederlo o sentirlo e non voglio neanche il suo cognome.”

Pax, il fratello di Maddox, ha aggiunto la sua voce ai racconti del fratello: “Sei uno strono di prima classe”, ha scritto per la festa del papà, riferendosi a Brad Pitt. “Sei una persona terribile e spregevole, hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Buona festa, fotto essere umano orribile.” Sembra che temi come la violenza e l’alcolismo siano alla base della decisione dei figli di Brad Pitt di cambiare cognome utilizzando solo quello della madre, Angelina Jolie, e di rifiutare qualsiasi rapporto con il padre.

Secondo quanto riportato, uno degli eventi più eclatanti riguardo all’aggressività di Brad Pitt sarebbe stato un viaggio in aereo di ritorno dalla Francia. In quell’occasione, sia Maddox che intervenne in difesa della madre, ricevendo anche lui dei colpi durante la colluttazione che ne seguì.

Insomma, la situazione tra Brad Pitt e i suoi figli sembra essere davvero delicata e complicata. È triste vedere una famiglia così famosa e apparentemente perfetta avere dei problemi così seri dietro le quinte. Speriamo che in futuro possano trovare un modo per risolvere i loro conflitti e ricostruire i legami familiari. La famiglia è importante e nessuno dovrebbe sentirsi costretto a prendere decisioni così drastiche come cambiare il proprio cognome. Speriamo che in questo caso possano trovare una soluzione pacifica e positiva per tutti.

L’interesse nei confronti dei problemi tra Brad Pitt e i suoi figli non è solamente una questione di gossip; riflette anche come le dinamiche familiari possono essere influenzate da problemi comportamentali e personali. Per coloro che seguono il mondo delle celebrità, è uno spunto di riflessione sulla complessità dei rapporti familiari anche tra le star più luminose di Hollywood.

In definitiva, queste vicende ci ricordano quanto sia importante la comunicazione e il rispetto reciproco all’interno di una famiglia. Sono valori che, nonostante la fama e la ricchezza, non possono essere trascurati.