Leclerc ignora Sainz al termine della gara in Messico, Charles deluso dalla Ferrari mentre Carlos rimane molto deluso

Alla conclusione del Gran Premio del Messico di Formula 1 2024, un episodio insolito ha catalizzato l’attenzione: Charles Leclerc, sceso dalla sua vettura Ferrari, ha ignorato il compagno di squadra Carlos Sainz appena vincitore della corsa. Questo gesto inaspettato ha scintillato sotto i riflettori, mentre il team di Maranello si preparava a festeggiare una vittoria fondamentale. La reazione del monegasco, contrariamente alle aspettative di una sportività condivisa, sembra riflettere tensioni più profonde riguardo alla gestione della gara.

La vittoria di Sainz e il clima teso in Ferrari

Il Gran Premio del Messico ha segnato un importante traguardo per la Ferrari, con Carlos Sainz che ha conquistato la vittoria, contribuendo grandemente a ridurre il divario nella classifica Costruttori rispetto alla McLaren, adesso distante solo 29 punti. Tuttavia, l’atmosfera nel team non era delle più esuberanti, in particolare per Charles Leclerc, giunto in terza posizione e vincitore del punto extra per aver realizzato il giro veloce.





Appena sceso dalla monoposto, mentre Sainz cercava di condividere la sua gioia, Leclerc ha sfilato via, ignorando completamente i tentativi di congratulazione del compagno. Questo comportamento ha suscitato sorpresa e delusione nel box, considerando l’importanza del risultato per il team e i sogni iridati in gioco.

Un malumore che affonda le radici nella strategia di gara

Analizzando la situazione, appare chiaro che il disappunto di Leclerc non era soltanto il risultato della competizione finale, bensì derivava dall’intera gestione strategica della gara. Eduard, direttore del team, ha dato indicazioni forse eccessive riguardo alla gestione degli pneumatici che hanno influito sulle prestazioni di Leclerc mentre era in corsa per il secondo posto.

Durante i giri finali, Leclerc ha vissuto un momento di panico, rischiando di schiantarsi mentre lottava per mantenere il controllo della sua SF-24. La frustrazione si è accentuata ulteriormente quando le comunicazioni radio hanno suggerito di adottare un ritornante ritmo di corsa per preservare le gomme, mentre Sainz proseguiva in testa. Queste indicazioni, unite alla perdita della posizione rispetto a Lando Norris, hanno di certo alimentato il malcontento del pilota monegasco.

Leclerc è partito da una posizione di forza, avendo dato dimostrazione di ottime prestazioni nelle prove.

La strategia di gara è stata contrassegnata da comandi radio che proponevano un abbassamento del ritmo.

Il malcontento è esploso soprattutto nel momento culminante all’arrivo della gara.

Le dichiarazioni post-gara di Leclerc non hanno confermato le speculazioni sul conflitto con la gestione della squadra, poiché ha riconosciuto il valore della vittoria di Sainz senza menzionare dissapori. Tuttavia, il suo comportamento verso Sainz racconta una storia diversa: l’incredulità e il disappunto di non aver condiviso il podio in modo più sportivo ha reso evidente che qualcosa nel team non procedeva per il verso giusto.

È da mettere in evidenza che laFormula 1 è un ambiente competitivo e le emozioni possono facilmente prendere il sopravvento. Tuttavia, la mancanza di una reazione positiva da parte di Leclerc verso la giusta celebrazione della vittoria di Sainz evidenzia la necessità di una revisione del clima interno del team. Mentre Sainz trionfa, Leclerc deve riflettere non solo sulla performance sportiva, ma anche sul valore della sportività e della cooperazione che sono essenziali in un team di successo.