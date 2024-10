Legano cane a una rete metallica durante l’uragano Milton: le forze dell’ordine lo salvano, aveva l’acqua alle ginocchia

Mentre l’uragano Milton si avvicinava alla Florida, la polizia ha salvato un cane abbandonato legato a una recinzione lungo l’autostrada. È successo mercoledì a Tampa: il cane, un bull terrier, era legato a una rete metallica e l’acqua gli arrivava fino alle ginocchia.





Su X è stato pubblicato un video che mostra il ritrovamento del cane, poi salvato dagli agenti. Ora l’animale è al sicuro con la polizia.

“Stamattina gli agenti della FHP hanno salvato un cane legato a un palo sulla I-75 vicino a Bruce B Downs Blvd”, si legge nel post su X, che include un appello a non comportarsi in questo modo: “Per favore, non fatelo ai vostri animali domestici”.Con l’uragano Milton che causa danni e vittime nel Paese, il governatore della Florida Ron DeSantis ha avvertito che chiunque abbandoni i propri animali domestici ne pagherà le conseguenze.

“È crudele lasciare un cane legato a un palo in mezzo a una tempesta in arrivo. La Florida ritenere responsabile chi maltratta gli animali domestici”, ha twittato.

Il cane è al sicuro dopo il salvataggio della polizia.

L’uragano Milton ha colpito mercoledì sera la Florida, portando forti venti, piogge e allagamenti nel sud-est degli Stati Uniti. Sono stati registrati venti fino a 165 km/h. Oltre un milione di case sono rimaste senza elettricità tra mercoledì e giovedì e, secondo i media locali, ci sono già delle vittime.

Per ora, lo sceriffo della contea di St. Lucie, Keith Pearson, ha confermato “diverse vittime” nello Spanish Lakes Country Club, una comunità per anziani vicino a Fort Pierce, sulla costa orientale dello Stato.