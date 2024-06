Leo Gassmann trionfa al Nastro d’Argento, l’affetto di papà Alessandro e mamma Sabrina

Leo Gassmann celebra il suo primo Nastro D’Argento: “Il primo non si scorda mai”. Un traguardo straordinario per il giovane talento italiano, che ha ricevuto il premio come “Rivelazione dell’Anno” per la sua interpretazione in Califano.





Leo Gassmann, giovane cantante e attore, ha recentemente festeggiato un importante traguardo nella sua carriera, ricevendo il prestigioso Nastro D’Argento come “Rivelazione dell’Anno”. Il riconoscimento è stato assegnato per la sua straordinaria interpretazione nel progetto Califano, diretto da Alessandro Angelini. Con un post sui social, Leo ha espresso tutta la sua gratitudine con le parole: “Il primo Nastro D’Argento non si scorda mai. GRAZIE”.

Durante questa giornata speciale, Leo è stato accompagnato dai suoi genitori, Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz. Le telecamere di Super Guida TV hanno catturato momenti toccanti, come il bacio sulla guancia di papà Alessandro e l’abbraccio affettuoso di mamma Sabrina. Questi gesti d’affetto hanno commosso il web, con numerosi utenti che hanno commentato e condiviso il video sui social.

Nonostante la notorietà, Leo mantiene una vita privata molto riservata. Raramente parla dei suoi genitori in pubblico, preferendo tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Tuttavia, il video postato da Super Guida TV ha mostrato l’affetto sincero e smisurato tra lui e i suoi genitori, dimostrando quanto siano uniti.

In un’intervista a Cinecittà News, Leo ha dichiarato che Califano non sarà l’unico progetto che lo vedrà protagonista. Ha rivelato di avere altri progetti in cantiere, alcuni dei quali sta già valutando o sui quali sta lavorando attivamente. Alla domanda su una possibile collaborazione futura con suo padre, Leo ha risposto: “Se un giorno dovesse esserci una storia giusta da raccontare, immagino che sia a papà che a me farebbe molto piacere poterlo fare insieme. In questo momento mi sto costruendo, sto facendo il mio percorso. Non penso sia questo il momento, ma altrettanto spero possa arrivare il prima possibile, perché condividere qualcosa con mio padre sarebbe davvero speciale”.