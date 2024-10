L’Eredità 2024: data di inizio, novità sui giochi e tutte le anticipazioni

Il palinsesto di Rai 1, consolidato da anni di successo, prevede due quiz show di punta: Reazione a catena, che si alterna durante l’estate, e L’Eredità, che occupa il resto dell’anno. A condurre la nuova edizione, prevista per il 2024, è Marco Liorni, che subentra a Flavio Insinna. In questo articolo esploreremo le date d’inizio della stagione L’Eredità 2024/2025 e le principali novità che arricchiranno i nuovi episodi.





Quando inizia L’Eredità 2024/2025?

La start date de L’Eredità è fissata per lunedì 4 novembre 2024, anticipando l’inizio rispetto alla stagione precedente. Nel corso dell’anno scorso, Reazione a catena ha occupato il palinsesto fino alla fine dell’anno, mentre L’Eredità era partita solo a gennaio. L’ultima puntata di Reazione a catena andrà in onda domenica 3 novembre, cedendo il posto al quiz condotto da Liorni il giorno seguente.

Ogni episodio si articolerà nel consueto orario, con inizio fissato alle 18:45 e conclusione alle 20:00, orario in cui comincia il Tg1.

L’Eredità 2024/2025: giochi e anticipazioni

La nuova edizione di L’Eredità prevede che sette concorrenti si sfidino in una serie di giochi, culminando nell’emozionante finale: la Ghigliottina. Quest’ultima rappresenta un momento clou dello show, dando al campione della puntata l’opportunità di tentare di vincere un montepremi significativo. Anche se il concorrente non dovesse aggiudicarsi il bottino finale, avrà la possibilità di riprovarci in trasmissioni successive. I tre concorrenti che raggiungono le fasi avanzate, infatti, avranno accesso alla puntata successiva, il che significa che solo quattro nuovi concorrenti si presenteranno ad ogni episodio.

Per rendere il Triello finale ancora più coinvolgente, è prevista l’introduzione di una nuova modalità di gioco: le Domande pigliatutto. Inoltre, il programma sarà aperto da un grande classico, il gioco Continua Tu, che torna a grande richiesta e promette di far divertire il pubblico.

L’Eredità 2024/2025: le Professoresse

Fra le principali novità di questa stagione vi è l’introduzione di nuove Professoresse, tra cui le venete Greta Zuccarello e Linda Pani. Questo cambio generazionale porterà freschezza e nuove dinamiche nel programma, mantenendo comunque elevati gli standard di competenza e intrattenimento già consolidati.