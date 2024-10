L’influencer che esplora le destinazioni più incantevoli del pianeta

Se desiderate vivere un’esperienza di viaggio da sogno, è allora il momento di scoprire i suggerimenti della travel influencer Kelly Prince-Wright. Il suo profilo Instagram è una vera fonte di ispirazione, presentando location incantevoli che sembrano essere state appena estratte da un racconto da favola.

Chi non ha mai fantasticato su un viaggio da fiaba in un luogo magico, dove realtà e sogno si intrecciano? Navigando tra i profili social dedicati ai viaggi, non si può fare a meno di notare che nel mondo esistono davvero posti straordinari, ben lontani dalle sole ricostruzioni Disney. In particolare, Kelly Prince-Wright, una travel influencer con oltre 1 milione di follower, ha creato una lista di destinazioni da sogno che hanno catturato la sua attenzione.





I Viaggi da Fiaba di Kelly Prince-Wright

Per tutti coloro che sono in cerca di luoghi incantevoli per le loro vacanze, l’Instagrammer Kelly Prince-Wright è un must-follow. Originaria dell’Hampshire, questa influencer ha saputo conquistare oltre 1,3 milioni di appassionati grazie ai suoi video girati in scenari che sembrano direttamente usciti dai libri delle favole. Il suo interesse per i viaggi da fiaba è iniziato durante la pandemia, quando per sfuggire alla realtà si immergeva in storie fatate. Appena ha avuto l’opportunità di viaggiare di nuovo, ha intrapreso un’avventura alla ricerca di questi angoli incantati nel mondo reale. I risultati sono evidenti nei suoi video dove, vestita da principessa, si insinua tra selve incantate, palazzi storici e castelli dal tetto a spiovente.

Kelly Prince-Wright

Scelte di Location da Favola

Dove si trovano i luoghi da favola che hanno affascinato Kelly? Ecco alcune delle sue mete preferite:

Castello di Thornbury , Inghilterra: una storica residenza che ha accolto persino re Enrico VIII e Anna Bolena.

, Inghilterra: una storica residenza che ha accolto persino re Enrico VIII e Anna Bolena. Circus Lane , Edimburgo: una pittoresca strada adornata da fiori e foglie, ideale per gli scatti dei social.

, Edimburgo: una pittoresca strada adornata da fiori e foglie, ideale per gli scatti dei social. Boschi di Ballinastoe , Irlanda: un luogo ideale per chi ama la natura e l’atmosfera delle storie antiche.

, Irlanda: un luogo ideale per chi ama la natura e l’atmosfera delle storie antiche. Alsazia , Francia: una regione ricca di villaggi da sogno, tra cui Eguisheim , con un’atmosfera che ricorda “La Bella e la Bestia”.

, Francia: una regione ricca di villaggi da sogno, tra cui , con un’atmosfera che ricorda “La Bella e la Bestia”. Hawa Mahal, Jaipur, India: il celebre Palazzo dei Venti, noto per le sue 953 finestre intricate.

Il mondo è letteralmente costellato di luoghi fantastici dove ogni viaggiatore può sentirsi parte di una favola viva, rendendo questi viaggi da fiaba una meta irrinunciabile per chi cerca avventura e bellezza.