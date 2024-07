Lino a Temptation Island: La colonna sonora iconica di “Ridi Pagliaccio” di Leoncavallo

Dopo alcuni momenti di ritardo, il presentatore Filippo Bisciglia è stato costretto a cercare Lino sulla spiaggia, dove era impegnato in una conversazione con Maika. Bisciglia ha dovuto registrare un video per l’ex partner di Lino, Alessia Pascarella, per poi mostrarlo al concorrente. Questo episodio ha segnato la fine della relazione tra Lino e Alessia.





La scelta della colonna sonora per questo momento ha aggiunto un livello di drammaticità. La celebre aria “Vesti la giubba” di Ruggero Leoncavallo, nota anche come “Ridi Pagliaccio”, ha accompagnato la scena. Originariamente cantata dal personaggio Canio nell’opera, l’aria riflette perfettamente il tumulto emotivo del momento. Sui social media, la scelta musicale è stata molto apprezzata per la sua capacità di catturare l’essenza del sentimento del pubblico.

Dietro le quinte della scelta musicale di Temptation Island c’è Fabrizio Baglio. Nel corso degli anni, Baglio ha orchestrato molte scelte musicali memorabili, come “Latin Lover” di Cesare Cremonini nel 2020 e brani di Rosario Miraggio e Ivan Granatino come “Quando un amore se ne va”. Queste scelte musicali sono diventate parte integrante del marchio del programma, con la sigla “I Love The Way You Lie” che celebra la complessità e la tossicità delle relazioni, tema centrale della trasmissione.

Baglio, intervistato da Uomini e Donne Magazine nel giugno 2023, ha spiegato il processo dietro la selezione musicale del programma: “Siamo molto contenti di essere apprezzati per il nostro impegno. La scelta dei brani avviene in sinergia con il regista Andrea Vicario e il mio assistente all’editing, Riccardo Felici. Iniziamo osservando il materiale e i contenuti, per poi lasciarci guidare dalle sensazioni”. Baglio ha anche sottolineato che non c’è alcuna interazione con i concorrenti: “Tutte le scelte musicali vengono fatte in assoluta autonomia, senza contatti con le coppie”.

Temptation Island continua a sorprendere e coinvolgere il pubblico con la sua combinazione unica di dramma, emozioni intense e una colonna sonora attentamente curata.