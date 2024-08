L’Italia della ginnastica ritmica brilla ancora: le Farfalle conquistano la medaglia di bronzo

Un successo storico per le Azzurre, che si confermano tra le migliori del mondo

L’Italia della ginnastica ritmica a squadre ha dimostrato ancora una volta il suo valore con una prestazione straordinaria. Le Azzurre, infatti, hanno conquistato la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Parigi, accumulando un punteggio complessivo di 32 punti, piazzandosi sul podio alle spalle della Cina, che ha ottenuto una punteggio di 68,10 e ha strappato l’oro, e di Israele, che ha portato a casa l’argento. Questo risultato rappresenta un traguardo significativo per le atlete italiane: Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris si sono esibite con grande maestria sulle celebri note di “L’estasi dell’oro” di Ennio Morricone.





Gli esercizi che sono valsi il bronzo all’Italia

Nell’esercizio con i 5 cerchi, le Farfalle hanno commesso un’unica, seppur significativa, imprecisione a causa della caduta di un attrezzo, ma hanno mostrato grande coesione e determinazione in tutti gli altri momenti della loro performance. Diversamente, nell’esercizio con 3 nastri e 2 palle, le ragazze hanno brillato, presentando una routine quasi perfetta con una sola piccola imprecisione, un netto miglioramento rispetto alla qualifica. Nella classifica finale, che è stata sorprendentemente modificata, la Bulgaria è finita addirittura fuori dal podio, dopo aver dominato il punteggio iniziale della competizione. Un leggero rammarico rimane per le Farfalle, che se avessero ripetuto il punteggio di 38,200 ottenuto nei cerchi durante le qualifiche, avrebbero potuto ambire all’oro.

Con questo nuovo bronzo, l’Italia raggiunge un totale di 37 medaglie in quest’edizione delle Olimpiadi: 11 ori, 12 argenti, e 14 bronzi. Nella ginnastica ritmica, sono due i riconoscimenti ottenuti dalla delegazione azzurra in queste Olimpiadi: il bronzo di Sofia Raffaeli nel corpo libero e quello nel concorso a squadre. Con questo, le Farfalle confermano il bronzo conquistato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020/2021, sottolineando la loro costante excelso nel panorama mondiale.

Un trionfo di ponderato valore non solo per l’Italia, ma anche per l’intero movimento della ginnastica ritmica. Durante le competizioni a Parigi, le Azzurre hanno ricevuto supporto e sostegno incessante dal pubblico, che ha applaudito con entusiasmo ogni loro esibizione. Dalla giovane Sofia Raffaeli fino alla categoria delle gare a squadre, l’Italia ha saputo farsi notare, mostrando il talento e la dedizione delle proprie atlete, tutte pronte a portare in alto i colori del Paese. L’orgoglio nazionale è palpabile, e le Farfalle continuano a scrivere la storia della ginnastica a livello internazionale, mantenendo viva la tradizione e l’amore per questo sport.