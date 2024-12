Lite per una mancata precedenza a Quartu: 48enne aggredito finisce in coma, si risveglia dopo due mesi

Lo scorso 23 ottobre, in una zona di Quartu, tra via Brigata Sassari e via Siena, un episodio di violenza ha segnato profondamente la vita di Franco Labagnara, 48 anni. L’uomo è stato vittima di un feroce pestaggio a seguito di una discussione per una precedenza stradale non rispettata. Dopo due mesi trascorsi in coma, ha finalmente riaperto gli occhi, ma le sue condizioni restano critiche.





Secondo quanto raccontato dal fratello della vittima a L’Unione Sarda, Franco Labagnara respira autonomamente, ma non è ancora cosciente. Attualmente è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Businco di Cagliari, dove è costantemente assistito dalla moglie, Desyrèe Puddu. La donna era presente al momento dell’aggressione e, terrorizzata, ha assistito alla scena senza poter intervenire.

L’episodio ha coinvolto due giovani, un 18enne e un 17enne, che si sono accaniti contro il 48enne con calci e pugni, colpendolo anche alla testa dopo che era caduto a terra privo di sensi. Il 18enne si trova ora agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La moglie della vittima ha espresso il suo dolore e la sua indignazione per la situazione: “Lui è a casa – ha dichiarato – mentre mio marito è in queste condizioni. Non gli è stata fatta giustizia”.

La dinamica dell’aggressione è stata ricostruita dalle autorità. Quel giorno, i due giovani erano a bordo della loro auto quando si è verificato il diverbio con Franco Labagnara per una precedenza non data. A quel punto, l’uomo è sceso dal suo veicolo per cercare di chiarire la situazione con i due ragazzi. Tuttavia, il confronto è presto degenerato in violenza. Il primo a colpire sarebbe stato il 17enne, che ha iniziato a prendere a calci e pugni il 48enne. Dopo averlo fatto cadere a terra, avrebbe continuato l’aggressione con colpi al viso e calci alla testa, causando un grave trauma cranico.

Nonostante la vittima fosse già priva di sensi, entrambi i fratelli avrebbero continuato ad infierire su di lui. La moglie, che si trovava nella macchina del marito durante l’aggressione, ha assistito impotente all’intera scena. Terrorizzata, ha immediatamente contattato il numero d’emergenza 112 per chiedere aiuto. Franco Labagnara è stato successivamente trasportato d’urgenza in ospedale a Cagliari con codice rosso e poco dopo è entrato in coma.