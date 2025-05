Stefania Corona dice addio ad Alvaro Vitali: “Ero invisibile, vivere con lui non è stato facile”

La lunga relazione tra Stefania Corona e Alvaro Vitali è giunta al termine. Dopo 27 anni di vita insieme, la donna ha scelto di chiudere questo capitolo della sua esistenza per concentrarsi su sé stessa e ricostruire la propria vita. La decisione è stata resa pubblica attraverso un’intervista al settimanale “Chi”, dove Stefania ha raccontato i motivi che l’hanno portata a questa scelta e ha condiviso dettagli sulla loro vita coniugale, non priva di difficoltà.





Secondo quanto dichiarato dalla donna, il matrimonio con Alvaro Vitali, noto attore italiano, ha perso la sua natura di coppia già da molti anni. “Mi sono stancata di essere trasparente. Voglio pensare un po’ di più a me stessa, rivalutare Stefania. Ho dedicato 27 anni della mia vita ad Alvaro sbagliando, lo riconosco, con un eccesso di zelo, di responsabilità, e, quindi, non eravamo più una coppia. Siamo stati coppia i primi anni. Poi lui pensava molto a se stesso, anche come personaggio e, quindi, mi sono sempre sentita dieci passi indietro, nell’ombra”, ha spiegato nell’intervista.

La donna ha sottolineato come il comportamento di Vitali, concentrato principalmente sulla propria figura pubblica e professionale, abbia contribuito a creare una distanza sempre maggiore tra loro. “Anno dopo anno, sperando che le cose potessero cambiare, mi sono resa conto che siamo stati grandi colleghi ma non è stato un marito, non riesce proprio a farlo”, ha aggiunto.

Negli ultimi tempi, Alvaro Vitali si è dedicato a nuovi progetti lavorativi che non prevedevano il coinvolgimento della moglie. Per Stefania, questa evoluzione professionale dell’attore ha ulteriormente alimentato il senso di solitudine e la percezione di essere messa da parte. “Ci sono tanti personaggi, tante donne, ragazze, persone che gli girano attorno. Quando fa lavori nei quali io non sono coinvolta, tipo lo spot pubblicitario, il post di TikTok circondato da ragazze, gli ha dato un senso di libertà e lui fa il galletto, il farfallino. Io penso che Alvaro si senta libero, è come se non vedesse l’ora anche lui di separarci, di non avere una persona così presente come sono stata io. Si sta montando la testa, perché ha molti impegni di lavoro da solo”, ha dichiarato.

La relazione tra Stefania Corona e Alvaro Vitali era iniziata in una sala di registrazione, dove lei stava lavorando a un brano musicale e lui cercava giovani donne per uno spettacolo teatrale. Da quel momento nacque una collaborazione artistica che si trasformò presto in una storia d’amore. Tuttavia, la loro vita coniugale è stata segnata da eventi drammatici che hanno messo alla prova entrambi.

“Ero molto giovane e mi sono ritrovata già dopo due anni che viviamo insieme ad affrontare una prima tragedia: un ictus che lo ha colpito e che si è risolto benissimo, anche se ha avuto un forte impatto sulla sua vita matrimoniale e professionale. Io l’ho sempre curato molto, lui si è adagiato su questa predisposizione infermieristica. Ha avuto due infarti e poi è andato in dialisi ed è cambiato anche caratterialmente, è diventato burbero, nervoso”, ha raccontato Stefania, ricordando le difficoltà affrontate durante il matrimonio.

Nonostante gli sforzi fatti per sostenere il marito nei momenti più difficili, Stefania Corona ha dichiarato di sentirsi pronta a voltare pagina e a riprendere in mano la propria vita. “La mia vita in questo momento la vedo tutta da ricostruire anche dal punto di vista professionale, dato che Alvaro non ha mai voluto che io andassi con compagni teatrali o musicali. Ho lavorato a stretto contatto solo con lui. Dal punto di vista psichico, fisico, sentimentale, mi sto ricostruendo”, ha concluso.

La separazione tra i due rappresenta una svolta significativa nella vita di Stefania Corona, che ora guarda al futuro con l’obiettivo di ritrovare sé stessa e costruire una nuova realtà lontana dall’ombra del celebre attore.