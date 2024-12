Lite tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani al Grande Fratello: accuse e tensioni alle stelle

La casa del Grande Fratello si prepara alla nuova diretta del 16 dicembre 2024 con dinamiche sempre più esplosive. Tra le tante vicende che stanno tenendo banco nelle ultime ore, spicca la lite furiosa tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani, un tempo amici inseparabili ma ora protagonisti di un duro scontro che ha scosso l’intera casa.





La frattura tra i due è nata dall’eccessiva gelosia di Jessica, che fatica a tollerare la vicinanza tra Luca e un’altra concorrente, Helena Prestes. Da giorni, i dissapori si sono accumulati fino a esplodere in una discussione accesa, durante la quale la cantante ha pronunciato frasi che l’attore toscano ha definito offensive e fuori luogo.

Le accuse di Luca

Dopo il litigio, Luca Calvani si è confidato con Luca Giglio e MariaVittoria Minghetti, lasciando emergere la sua delusione nei confronti dell’amica. Secondo lui, il comportamento di Jessica sarebbe studiato per provocare una reazione che la porti fuori dal programma senza ritirarsi volontariamente. “Io penso che Jessica stia male e stia facendo la matta di proposito per uscire senza ritirarsi”, ha dichiarato. “Mi sembra impossibile che sia seria adesso. Non capisco se lo fa per uscire o per non ferirmi”.

Tra i momenti più tesi della lite, Luca ha riportato una frase che lo ha ferito profondamente: “Le ho detto che fuori ho un compagno e che lei deve portare rispetto. Questa cosa l’ha ferita, c’è rimasta male. Poi ha iniziato a urlare ‘qui la donna sono io, ricordati che qua la donna sono io’. Ci mancava solo una battuta a sfondo… meglio che non parlo”.

Jessica al centro delle polemiche

Le parole e gli atteggiamenti di Jessica hanno suscitato reazioni contrastanti non solo tra i concorrenti, ma anche tra i fan del programma. La frase “Qui la donna sono io”, ripetuta con toni accesi durante la lite, ha scatenato un acceso dibattito sui social. Molti utenti si sono schierati contro di lei, definendo il suo comportamento eccessivo e ingiustificato. Un tweet molto condiviso riporta: “Dire a Luca ‘qui la donna sono io’ è una cattiveria. Non si può giustificare”.

Altri, invece, si sono mostrati più comprensivi nei confronti della cantante, attribuendo le sue reazioni a un evidente momento di fragilità emotiva.

La difesa di Luca

Durante la discussione, Luca ha cercato di mantenere la calma, evitando di alimentare ulteriori tensioni. “Alzava la voce e non c’era verso di parlare in maniera civile”, ha raccontato.