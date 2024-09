Lo studente di 14 anni scomparso a Fano a causa di un arresto cardiaco aspettava da tempo un trapianto di cuore

Le circostanze drammatiche della morte di un giovane studente evidenziano la necessità di una maggiore consapevolezza sui trapianti d’organo e sull’importanza di una diagnosi precoce.





Il dramma tra i banchi di scuola

Ieri, nella mattinata di lunedì, si è consumata una tragedia all’istituto tecnico Olivetti di Fano, un comune in provincia di Pesaro e Urbino. Tommaso, un ragazzo di soli 14 anni, stava affrontando il suo primo anno di scuola quando, poco prima delle 9, ha avvertito un malore. La situazione è rapidamente degenerata: si è alzato dal banco per andare in bagno informando l’insegnante di non sentirsi bene. Tragicamente, pochi minuti dopo, è crollato a terra, privo di sensi, davanti ai suoi compagni.

Nonostante i tentativi di rianimazione condotti dal personale scolastico e dall’equipe del 118, che ha utilizzato un defibrillatore, non c’è stato nulla da fare. Il cuore di Tommaso ha cessato di battere, lasciando un vuoto incolmabile non solo in famiglia ma anche tra i suoi amici e insegnanti. I genitori, accorsi immediatamente nella scuola, hanno vissuto un momento devastante e inaspettato, osservando impotenti l’accaduto. Molti dei compagni, scossi dall’evento, hanno chiesto di poter lasciare l’istituto in anticipo.

Indagini e accertamenti

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri per svolgere gli accertamenti necessari e chiarire la dinamica dell’episodio tragico. L’autopsia non è stata richiesta, in quanto la causa del decesso è stata ritenuta naturale, confermata anche dal magistrato della procura di Pesaro. La notizia ha colpito profondamente la comunità di Fano, e il sindaco, Luca Serfilippi, ha espresso le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Tommaso, sottolineando il dolore che ha toccato tutti i membri della comunità. Un momento di grande tristezza, considerando che Tommaso era anche il figlio di un’impiegata comunale dell’assessorato alla cultura.

La lotta per il trapianto

Dietro questa tragica storia si cela una realtà purtroppo diffusa in Italia, dove attualmente sono presenti quasi 8.000 persone in attesa di un organo. Secondo il Sistema Informativo Trapianti dell’Istituto Superiore di Sanità, solo 707 di loro attendono un trapianto di cuore. Le attese per un organo vitale possono durare fino a 3 anni e mezzo; purtroppo, Tommaso rientrava in questa lista e da circa due anni e mezzo aspettava, con speranza e ansia, un cuore nuovo che non è mai arrivato.

L’assenza di un organo vitale ha portato alla conclusione tragica di una vita giovane e promettente, suscitando domande sulla disponibilità degli organi e sull’importanza di campagne di sensibilizzazione. Un ricordo indelebile rimarrà vivo nei cuori di chi ha conosciuto Tommaso, simbolo di una battaglia silenziosa che molti continuano a combattere quotidianamente. La sua storia rappresenta una chiamata all’azione per tutti noi, per promuovere la cultura della donazione e dare voce a chi, come lui, attende un’opportunità che potrebbe salvare una vita.