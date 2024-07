Locorotondo, il bambino scomparso e poi ritrovato ha percorso 5 km: nessuno si è reso conto della sua presenza

Il bambino scomparso ieri a Locorotondo, nel Barese, è stato ritrovato a circa 5 chilometri da casa. Resta da comprendere come sia riuscito ad allontanarsi senza essere notato. Il sindaco ha affermato che saranno le forze dell’ordine a ricostruire l’accaduto, sottolineando che è ora il momento di festeggiare.





Il bambino è stato rinvenuto per strada, a circa 5 chilometri dalla sua abitazione, dopo otto ore di ricerche. Questa è fortunatamente una storia a lieto fine proveniente da Locorotondo, dove un bambino di due anni era scomparso mentre giocava nel giardino della villetta dove vive con la madre, il padre e i tre fratelli. È stato trovato in buone condizioni di salute, presentando soltanto alcuni graffi sul volto.

Il piccolo si trovava a pochi chilometri dalla propria casa, in contrada Serralta, nelle vicinanze del centro abitato. “Sta bene ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti”, ha comunicato il sindaco Antonio Bufano, che ha preso parte alle ricerche.

Dopo la chiamata al 112, è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi: per trovare il bambino sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e numerosi cittadini. Sono stati utilizzati droni ed elicotteri della Marina, oltre ai volontari del Soccorso Alpino e Speleologico. Poco dopo le 19 è giunta una notizia rassicurante: il bambino è stato avvistato dal titolare di una serigrafia, il quale ha immediatamente allertato le autorità.

Resta ora da chiarire come un bambino di meno di due anni sia riuscito a percorrere circa 5 chilometri senza che nessuno se ne accorgesse, soprattutto lungo una strada molto trafficata. “Molti turisti affollano la nostra valle e si sarebbero accorti della sua presenza, oppure il bambino potrebbe aver attraversato i terreni circostanti. Non è facile comprendere quanto accaduto; saranno le forze dell’ordine a chiarire come sia riuscito ad allontanarsi in tal modo”, ha dichiarato il sindaco Bufano, il quale ha sottolineato che ora è il momento di gioire per il ritrovamento sano e salvo del bambino.

Intanto, il padre del piccolo ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche: “Desidero ringraziare tutti i miei concittadini di Locorotondo per la loro disponibilità. Non smetterò mai di esservi grato”, ha affermato l’uomo davanti alle telecamere dei giornalisti presenti sul luogo.

Anche il Comune di Locorotondo ha emesso un comunicato per esprimere gratitudine: “Desideriamo manifestare la nostra profonda riconoscenza a tutti voi per la straordinaria solidarietà e il supporto mostrato in queste ore di apprensione. La risposta della nostra comunità è stata eccezionale. Ringraziamo tutte le emittenti televisive e i giornalisti che ci hanno assistito in questa giornata drammatica ma che si è conclusa in modo favorevole. Siamo grati a ciascuno di voi, alle nostre associazioni e a tutte le forze dell’ordine che, ancora una volta, hanno dimostrato di essere indispensabili per il nostro paese. Questo evento ha evidenziato la forza della nostra comunità e il valore della cooperazione.”