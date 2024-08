L’OMS proclama emergenza sanitaria internazionale per il vaiolo delle scimmie, necessaria una risposta globale urgente per contenere l’epidemia in aumento in Africa

Il 13 agosto 2024, l’Africa ha ufficialmente decretato lo stato di emergenza sanitaria a livello continentale per l’epidemia di mpox (noto come vaiolo delle scimmie). In seguito all’incremento dei casi, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato lo stato di emergenza sanitaria internazionale (PHEIC). L’alto rappresentante per gli affari esteri dell’Unione Europea, Josep Borrell, ha dichiarato: “Sono necessari 10 milioni di vaccini per gestire la situazione”.





Oggi, il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha comunicato che il comitato di emergenza ha confermato la necessità di dichiarare un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. “Oggi il comitato si è riunito, e mi hanno informato che la situazione è critica. Ho accolto il loro consiglio”, ha affermato.

La riunione dell’OMS è stata convocata per valutare il rischio dell’epidemia che stava crescendo nell’Africa orientale e centrale e il potenziale di ulteriore diffusione del virus, sia all’interno che all’esterno del continente. Dopo aver già decretato, il giorno precedente, un’emergenza sanitaria pubblica per l’intero continente, l’OMS ha anche avviato un piano di risposta regionale, necessitando inizialmente di 15 milioni di dollari per sostenere le attività di monitoraggio e risposta. A tale scopo, l’OMS ha già destinato 1,45 milioni di dollari dal suo Fondo per le emergenze e prevede ulteriori stanziamenti nei prossimi giorni, sollecitando anche l’aiuto di donatori per completare finanziamenti.

Nel suo intervento al comitato, Tedros ha sottolineato la gravità del rischio legato a questa epidemia. In aggiunta, ha esteso le raccomandazioni già emesse l’anno scorso in merito al mpox, valide fino alla prossima settimana, prolungandole per supportare i paesi nella gestione dell’emergenza.

Guardando all’azione dell’Unione Europea, la Commissione Europea è impegnata a coordinare l’acquisto e la donazione di 215.000 dosi di vaccino per assistere i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie africani nella lotta contro l’epidemia, che si sta rapidamente diffondendo dalla Repubblica Democratica del Congo ad altri paesi africani. L’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie della Commissione Europea, HERA, acquisterà e donerà 175.420 dosi del vaccino MVA-BN, l’unico vaccino contro il vaiolo autorizzato dalla FDA e dall’EMA, come risposta immediata all’emergenza dichiarata in Africa.

L’Africa CDC ha esortato la comunità internazionale a sostenere la mobilitazione di 2 milioni di vaccini, un appello a cui HERA ha prontamente risposto. “L’epidemia di mpox è un’emergenza sanitaria in Africa: occorrono 10 milioni di vaccini per fronteggiarla”, ha dichiarato Borrell su X. “È fondamentale un’azione urgente e una solidarietà globale. HERA, in prima linea in questa iniziativa, ha collaborato con i partner per garantire le 215.000 dosi per l’Unione Africana e i paesi colpiti”.

In aggiunta, l’azienda farmaceutica Bavarian Nordic ha offerto una donazione di 40.000 dosi a HERA. I vaccini saranno distribuiti in base alle necessità regionali tramite il CDC africano. Inoltre, HERA si sta collaborando con l’Africa CDC per migliorare l’accesso alla diagnostica e al sequenziamento del vaiolo nella regione, con un finanziamento di 3,5 milioni di euro previsto per l’inizio dell’autunno.

La Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha commentato: “La creazione di partenariati globali è fondamentale per la nostra Unione Sanitaria europea. Le minacce sanitarie non hanno confini, e oggi, grazie alla sinergia tra la Commissione Europea e l’Africa CDC, garantiamo 215.000 vaccini per proteggere i più vulnerabili dei paesi colpiti dall’epidemia”. Prepararsi e rispondere a tali minacce rappresenta uno sforzo globale che siamo determinati a perseguire insieme, in solidarietà oltre i confini.