Lorenzo al Grande Fratello mette fine con Shaila dopo un bacio e lei si dispera: “Non sono adatto a una relazione ora”

Il modello milanese Lorenzo Spolverato ha deciso di interrompere la relazione con la ballerina napoletana Shaila Gatta all’interno della Casa del Grande Fratello, scatenando emozioni contrastanti.





Un nuovo capitolo di tensione si è aperto nella Casa del Grande Fratello: Lorenzo Spolverato, noto modello originario di Milano, ha deciso di chiudere definitivamente la sua relazione con Shaila Gatta, ballerina napoletana. La decisione, arrivata in modo inaspettato dopo un momento di apparente serenità, ha causato un forte impatto emotivo su entrambi i protagonisti, ma soprattutto su Shaila, che non ha trattenuto le lacrime.

Solo poco prima della rottura, i due erano stati visti scambiarsi un bacio appassionato davanti agli altri concorrenti, lasciando intendere che il loro rapporto stesse finalmente trovando un equilibrio. Tuttavia, il clima è cambiato radicalmente quando Lorenzo, dopo aver riflettuto sulle difficoltà emerse nelle ultime settimane, ha deciso di affrontare Shaila per comunicarle la sua scelta di allontanarsi. La relazione era stata già segnata da tensioni, tra cui la disapprovazione della madre di Shaila, che aveva espresso apertamente il suo scetticismo.

Seduti insieme nel giardino della Casa, Lorenzo ha cercato di spiegare le motivazioni dietro la sua decisione. Con tono serio e visibilmente provato, ha dichiarato: “Non sono pronto, non so come gestirla”. Il modello ha ammesso di sentirsi sopraffatto dal legame sentimentale e dalle dinamiche che si sono create all’interno della Casa: “Io ti voglio bene, questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi. Inutile arrivare agli estremi dell’odio, perché una sera sì ed una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo”. Le parole di Lorenzo hanno evidenziato il suo senso di frustrazione e impotenza nel far funzionare la relazione: “Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione. Perché non riusciamo a far funzionare le cose? Se solo avessi una risposta, se potessi fare una magia… Ed è difficile anche per me lasciarti andare”.

Di fronte a queste dichiarazioni, Shaila Gatta non ha potuto trattenere l’emozione e si è lasciata andare a un pianto disperato. La ballerina, visibilmente colpita dalla decisione di Lorenzo, non ha rilasciato commenti immediati, ma il suo dolore è apparso evidente agli occhi degli altri concorrenti e del pubblico.

La rottura ha suscitato numerose reazioni all’interno della Casa. Poco dopo aver parlato con Shaila, Lorenzo ha affrontato l’argomento con alcuni compagni di avventura, tra cui Eva Grimaldi, Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Durante questa conversazione, il modello ha ribadito la sua posizione, sottolineando ancora una volta la sua difficoltà nel gestire una relazione in questo momento della sua vita: “Non sono pronto a una relazione”.

La scelta di confidarsi proprio davanti a Helena Prestes, con cui in passato aveva avuto un breve flirt che aveva generato attriti tra lui e Shaila, ha sollevato alcune domande tra gli spettatori. La presenza di Helena in quel momento cruciale sembra aver confermato la volontà di Lorenzo di porre fine definitivamente al legame con Shaila, senza lasciare spazio a ripensamenti.

Le tensioni tra i due erano già emerse nelle settimane precedenti, alimentate non solo dalle dinamiche interne alla Casa ma anche da fattori esterni. La madre di Shaila Gatta aveva espresso apertamente la sua disapprovazione nei confronti della relazione, aggiungendo ulteriore pressione su una situazione già complessa. Inoltre, le incomprensioni e gli scontri frequenti tra i due avevano reso evidente la fragilità del loro rapporto. Nonostante i tentativi di riconciliazione, le divergenze sembravano insormontabili.

La decisione di Lorenzo Spolverato ha inevitabilmente acceso il dibattito tra gli altri concorrenti e sui social media. Molti utenti hanno manifestato solidarietà verso Shaila, criticando il comportamento del modello per aver dato segnali contrastanti prima di prendere questa decisione. Altri, invece, hanno difeso la scelta di Lorenzo, sottolineando che è meglio interrompere una relazione insostenibile piuttosto che trascinarla ulteriormente.