Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: il commento su Helena che fa scalpore

Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello, al centro delle polemiche per dichiarazioni offensive contro altri partecipanti. Il web chiede l’espulsione immediata.





Le frasi incriminate contro Javier Martinez

L’hashtag #FuoriLorenzo è diventato virale su X (ex Twitter) nelle ultime ore. Il motivo? Alcune dichiarazioni di Lorenzo Spolverato, modello e concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, che hanno scatenato indignazione tra gli spettatori. In particolare, Lorenzo ha attaccato duramente Javier Martinez, suo ex rivale in amore, durante una conversazione con un’altra concorrente, Yulia.

“Javier le cose in faccia non me le dice. Ha paura. Che uomo, che piscia**,” ha affermato il modello, aggiungendo: “Ho sognato che lo menavo.” Queste parole hanno immediatamente sollevato un’ondata di critiche, con molti spettatori che hanno richiesto provvedimenti disciplinari contro Lorenzo, fino ad arrivare alla richiesta di espulsione dal programma.

Dichiarazioni pesanti su Helena Prestes

Non è tutto. Lorenzo è tornato al centro delle polemiche per alcuni commenti altrettanto duri contro la modella brasiliana Helena Prestes e ancora Javier, definiti da lui come “lupi” all’interno della casa. In una discussione con il nuovo arrivato Stefano, Lorenzo ha dichiarato:

“Qui ci sono almeno due lupi, o meglio Javier ed Helena sono sicuro due lupi. Li voglio far fuori perché lui è una pedina unita a quella di Helena. Lei la voglio far fuori perché mi ha preso in giro per tutto questo tempo. Parla di lealtà, ma lei non l’ha mai avuta con me.”

Le affermazioni sono apparse agli spettatori come un attacco diretto, soprattutto considerando i trascorsi tra Lorenzo ed Helena, che avevano inizialmente un buon rapporto. Tuttavia, le tensioni tra i due si sono intensificate, soprattutto dopo che Lorenzo ha iniziato una relazione con Shaila Gatta all’interno del reality.

Le accuse di instabilità e la competizione personale

Nel corso della stessa conversazione, Lorenzo ha continuato a criticare Helena, accusandola di falsità e instabilità.

“Diceva cose con me, poi in puntata uscivano altre cose, poi si scusava, mi riparlava per chiarire e nelle puntate dopo uscivano altre cose. Non è stabile come ragazza, lei è proprio instabile. Non essendo stabile e intralciando la mia relazione, è un ostacolo e quindi mi dà fastidio. E mi darebbe ancora più fastidio se mai dovesse vincere. Perché poi lì entra la competizione… a pezza di me**a,” ha concluso Lorenzo, usando un linguaggio che molti hanno giudicato inappropriato e offensivo.

Le sue parole non si sono fermate qui: ha insinuato che Helena e Javier stiano tramando contro di lui. “Principalmente sono Javier ed Helena e casualmente si sono uniti. Io in puntata parlerò e sono carichissimo a molla. La verità l’ho detta in un confessionale bello lungo.”

Reazioni sui social: il web chiede provvedimenti

Le dichiarazioni di Lorenzo hanno provocato una reazione immediata sui social. Sotto l’hashtag #FuoriLorenzo, gli utenti si sono scatenati con commenti di condanna. Molti spettatori ritengono che il comportamento del concorrente sia inaccettabile e incompatibile con il rispetto richiesto in un programma televisivo. Tra i commenti più condivisi su X:

•“Lorenzo: ‘Helena la voglio far fuori perché mi ha preso per il c** per tutto questo tempo.’ NO SCUSATE LEI A LUI? Sto vedendo un’altra edizione io perché altrimenti non si spiega.*”

•“Mi dà fastidio se lei dovesse vincere… perché poi entra la competizione. A PEZZA DI M** (a Helena).* TU SEI UN MALATO SBATTETELO FUORI.*”

•“Invece lui è un soggetto affidabile… che paura…”

Un passato già discusso

Lorenzo Spolverato non è nuovo a comportamenti controversi. In passato, i suoi atteggiamenti sono stati spesso criticati dai fan del programma, soprattutto per la gestione delle sue relazioni all’interno della casa. La sua storia con Helena, poi interrotta, e il successivo avvicinamento a Shaila, hanno contribuito a creare tensioni che sembrano essere sfociate nelle recenti dichiarazioni.

Molti telespettatori ritengono che Lorenzo stia adottando una strategia aggressiva per attirare l’attenzione e garantirsi un posto di rilievo nel programma. Tuttavia, l’effetto ottenuto potrebbe essere l’opposto: l’indignazione generale rischia di mettere fine al suo percorso nel reality.

Possibili provvedimenti dalla produzione

Al momento, non è ancora chiaro come la produzione del Grande Fratello intenda gestire la situazione. In passato, episodi simili hanno portato a richiami ufficiali o addirittura all’espulsione dei concorrenti coinvolti. I fan del programma attendono con ansia la puntata in diretta, durante la quale Alfonso Signorini, conduttore del reality, potrebbe affrontare la questione con Lorenzo.