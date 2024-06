Love Lies Bleeding: svelata la data di uscita in Italia del film con Kristen Stewart

Love Lies Bleeding, la nuova opera diretta da Rose Glass con protagoniste Kristen Stewart e Katy O’Brian, è emerso come uno dei thriller americani più apprezzati dell’anno. Siamo lieti di annunciare che il film finalmente arriva anche in Italia.





La Trama di Love Lies Bleeding

Love Lies Bleeding è stato presentato sia come un thriller avvincente che come un’opera sentimentale intensa. Prodotto da A24, il film racconta la seguente storia:

Lou è la manager di una palestra la cui vita cambia radicalmente dopo l’incontro con Jackie, una bodybuilder determinata a vincere un concorso a Las Vegas. La loro storia d’amore diventa incandescente, ma viene messa a dura prova dalla famiglia violenta di Lou, che è pronta a trasformare la loro vita in un inferno.

Data di Uscita Italiana di Love Lies Bleeding

La distribuzione italiana di Love Lies Bleeding sarà curata da Lucky Red, che aveva annunciato il film come uno dei titoli di punta delle sue ultime acquisizioni. Sebbene il film sia uscito in America a maggio, la casa di distribuzione italiana ha programmato una data di uscita per il film che ritiene più vantaggiosa per il pubblico italiano.

Quando Esce in Italia Love Lies Bleeding?

Il film Love Lies Bleeding uscirà in Italia il 12 settembre 2024. La scelta di questa data da parte di Lucky Red è molto strategica, poiché coincide con il periodo che va dal 15 al 19 settembre, quando si terrà la seconda edizione del Cinema In Festa. Durante questi giorni, il prezzo del biglietto sarà di 3,50 euro, il che potrebbe incoraggiare molte persone a recarsi nei cinema, generando un buon passaparola per il film.