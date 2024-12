Luca Calvani furioso per la scarsa pulizia al Grande Fratello: “Vi nomino tutti”

La scarsa igiene nella casa del Grande Fratello accende gli animi. Stefania Orlando e Luca Calvani si sfogano, chiedendo maggiore collaborazione e minacciando nomination.





Stefania Orlando richiama alla convivenza civile

Il tema della pulizia nella casa del Grande Fratello è tornato al centro delle discussioni, sollevando tensioni tra i concorrenti. Durante un pranzo, Stefania Orlando ha preso la parola per evidenziare la scarsa attenzione di alcuni inquilini verso l’igiene e il rispetto degli spazi comuni. “Abbiamo notato che c’è una sorta di anarchia. Vedo sempre bicchieri, tazzine, cicche buttate dentro le piante. Stamattina mi sono alzata e non c’era neanche una tazza per bere un caffè”, ha detto l’ex conduttrice.

Rivolgendosi al gruppo, Stefania ha invitato tutti a un comportamento più collaborativo: “Dovremmo collaborare. Se si fa la tisana, si va a sciacquare il bicchiere. Non c’è rispetto per gli inquilini. Io e Eva ci sentiamo in diritto di dire questa cosa, perché ci sentiamo a casa nostra”.

Lo sfogo di Luca Calvani: “Non abito in un porcile”

A sostenere le parole di Stefania Orlando è stato Luca Calvani, che ha colto l’occasione per esprimere il suo disappunto. L’attore ha raccontato di essersi ormai rassegnato a fare da solo: “Io mi sono ridotto al silenzio. Sto zitto e le cose le faccio io. A me non piace abitare in un porcile”.

Calvani ha poi ricordato un episodio specifico che ha trovato inaccettabile: “Anche quella cosa molto carina che avete fatto di tirarvi i mandarini. Stamattina ho dovuto togliere i mandarini da quel divano”. L’attore ha sottolineato che certe regole di base non dovrebbero nemmeno essere oggetto di discussione: “Fare dei gruppi di lavoro? No, mi rifiuto di spiegare a gente di 30 anni l’educazione. La devono sapere o li nomino”.

La minaccia di Calvani di fare nomination si è fatta più concreta con un invito chiaro agli altri inquilini: “Le persone che vogliono stare in un posto pulito non devono raccattare roba indegna. Qui ci sono persone a cui piace fare, ma vorrei che ognuno nel proprio non si abbandonasse al pensiero che tanto ci sono io”.

Cambieranno le cose?

La situazione di disagio creata dalla mancanza di pulizia e rispetto degli spazi comuni potrebbe portare a un cambiamento. La paura delle nomination, esplicitamente ventilata da Luca Calvani e Stefania Orlando, potrebbe spingere gli inquilini a una maggiore collaborazione. Tuttavia, resta da vedere se gli appelli dei due concorrenti avranno un impatto duraturo o se le dinamiche interne continueranno a generare tensioni.