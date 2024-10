Lucia Salcone trovata morta in un incidente, sospetti sul marito: “Forse uccisa prima dell’incidente”

La morte di Lucia Salcone, avvenuta in un tragico incidente stradale, ha scosso la comunità locale. Il marito, Ciro Caliendo, è attualmente indagato con l’accusa di omicidio volontario in seguito alla tragica notte del 27 e 28 settembre scorso.





Dettagli sull’incidente e le indagini in corso

La vettura guidata da Caliendo, con a bordo la moglie, è uscita fuori strada e si è schiantata contro un albero, prendendo poi fuoco. Lucia Salcone è rimasta intrappolata tra le lamiere ed è purtroppo deceduta carbonizzata, mentre il marito è riuscito a salvarsi. La famiglia della vittima è assistita dall’avvocato Michele Calvano, mentre la difesa di Caliendo è curata dall’avvocato Angelo Masucci.

La procura di Foggia ha deciso di indagare ulteriormente sull’incidente, nonostante la distruzione dei cellulari dei coniugi nell’incidente. Secondo il legale di Caliendo, non vi sono elementi certi su cui basare i sospetti e la procura ha ritenuto necessario approfondire le indagini come atto dovuto e garanzia anche per l’indagato.

La ricostruzione dell’incidente e le modalità sospette

Le autorità ritengono che le modalità con cui si è verificato l’incidente non siano compatibili con una semplice fatalità, spingendole a voler fare chiarezza sulla vicenda. Il legale di Caliendo ha precisato che non risultano pregresse denunce di maltrattamenti nei confronti della moglie da parte dell’uomo.

La morte di Lucia Salcone in un tragico incidente stradale ha portato all’indagine del marito con l’accusa di omicidio volontario. Le autorità stanno cercando di fare chiarezza sulle circostanze dell’incidente.