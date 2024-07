Lui era un uomo, lei una donna, oggi Maura ed Emanuele si sono sposati: “ora desideriamo avere dei figli”

Dalla transizione di genere al sogno di una famiglia: come una coppia ha realizzato il proprio destinoNella mattinata di sabato 7 ottobre, a Recanati, Emanuele Loati e Maura Nardi hanno coronato il loro sogno d’amore, convolando a nozze.

La loro è una storia di coraggio e determinazione, iniziata circa 3 anni fa quando ancora si conoscevano come Adriana e Mauro.Insieme, i due hanno intrapreso un lungo percorso medico e burocratico per il cambio di sesso, senza mai separarsi. Nonostante le sfide e i pregiudizi affrontati, hanno deciso di unirsi in matrimonio, realizzando finalmente il loro sogno di diventare una famiglia.

Tra gli invitati alla cerimonia c’era anche il sindaco di Recanati, che ha voluto esprimere i suoi migliori auguri alla “dipendente comunale Maura e a Emanuele, oggi sposi, che coronano con la scelta del matrimonio un lungo percorso, che li ha fatti incontrare e poi decidere di condividere più fortemente la loro vita”.La storia di Emanuele e Maura è un esempio di come l’amore possa andare oltre le etichette e le convenzioni sociali.

Maura, affetta da cecità, aveva rivelato che “è stato quasi più semplice convivere con la cecità che con l’incongruenza di genere. Se perdi la vista, con l’aiuto di familiari e amici in qualche modo puoi riorganizzare la tua vita. Dopo il coming out ho perso molti amici, ne ho trovati di nuovi. E il mio compagno.”Ora che sono ufficialmente una famiglia, Emanuele e Maura sperano di poter realizzare un altro sogno: “Pensiamo alla possibilità di avere dei figli, magari adottandoli.

Per noi è una cosa naturale, purtroppo sappiamo che non per tutti è così.”Questa storia d’amore dimostra che l’accettazione e il rispetto sono fondamentali per permettere a tutti di vivere liberamente e realizzare i propri desideri. Il matrimonio di Emanuele e Maura è un traguardo importante, non solo per loro, ma per l’intera comunità.