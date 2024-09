“L’ultima foto di Totò Schillaci, un’immagine che ora fa venire i brividi”

Totò Schillaci, leggenda del calcio italiano e simbolo delle “Notti magiche” dei Mondiali del 1990, è purtroppo scomparso oggi, mercoledì 18 settembre. Da tempo, il calciatore palermitano combatteva contro un tumore, e dalle ultime notizie provenienti dall’Ospedale Civico di Palermo, dove era ricoverato dal 7 settembre, le sue condizioni di salute erano gravemente deteriorate.





Il peggioramento della salute e la triste notizia della scomparsa

Nonostante nei giorni scorsi i medici avessero fornito notizie rassicuranti riguardo a un apparente miglioramento, nella serata del 17 settembre il bollettino ha comunicato un improvviso peggioramento. Questa mattina è giunta la conferma della scomparsa del calciatore, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli italiani. La famiglia di Totò ha utilizzato i social media per aggiornare i fan sulle sue condizioni e per esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno offerto il loro supporto, sia attraverso chiamate che messaggi affettuosi.

Totò Schillaci: il ricordo di un eroe di Italia ’90

Totò Schillaci non era solo un calciatore. Era un simbolo di speranza e gioia per una nazione intera. Sono innumerevoli i ricordi che i tifosi conservano delle sue straordinarie performance nel torneo di calcio più importante al mondo, dove ha concentato l’attenzione su di sé con il suo talento straordinario. Negli ultimi tempi, tuttavia, Schillaci era diventato un volto meno visibile, non solo in televisione, ma anche nei luoghi di ritrovo che frequentava, come il famoso bar del Cep di Palermo.

L’ultima apparizione e il commovente tributo

Un evento particolarmente significativo è stata la sua ultima apparizione pubblica, avvenuta poche settimane fa a Lipari, davanti alla tomba del suo ex allenatore Franco Scoglio. Nonostante il suo stato di salute, Schillaci ha voluto rendergli omaggio, accompagnato dal figlio dell’allenatore, che considerava un secondo padre. L’immagine di quell’ultimo saluto, ora visibile su eolienews.it, è destinata a restare nei cuori di tutti.

In quell’occasione, Totò ha espresso gratitudine nei confronti di Scoglio, dichiarando: “Il Messina è stato il mio trampolino di lancio verso traguardi importanti. Grazie a Scoglio, sono riuscito a entrare nell’elite del calcio mondiale. Mi diceva sempre: ‘Tu sei meglio di Pelè…’. Aveva una particolare capacità di motivarmi e caricarmi al massimo.” Queste parole cariche di emozione e gratitudine riflettono un intenso legame fra il giocatore e il suo allenatore, un rapporto che ha contribuito a forgiare la carriera di uno dei più grandi bomber della storia del calcio italiano.

Un legame eterno con il calcio

La scomparsa di Totò Schillaci segna la fine di un’era per il calcio italiano, un “eroe” che ha fatto sognare generazioni. La sua storia, caratterizzata da passione e dedizione, resterà impressa nella memoria collettiva del popolo italiano; non solo per le sue straordinarie prestazioni in campo, ma anche per il legame umano e le emozioni che ha saputo trasmettere. In questo momento di lutto e riflessione, ci uniamo ai suoi cari nel commemorarlo e nel celebrare un’icona che seguiterà a vivere nel cuore di ogni amante del calcio.