L’ultima rivale battuta da Khelif si comporta come nessuna aveva fatto: Imane ora è davvero felice

L’epilogo dell’incontro di boxe alle Olimpiadi tra l’algerina Imane Khelif e la thailandese Janjaem Suwannapheng rappresenta una lezione profonda di onore e rispetto, nonostante le controversie e il clamore mediatico che hanno circondato Khelif. Venerdì, la pugile affronterà la cinese Yang Liu nella finale per l’oro, ma già oggi ha ricevuto un segnale di rispetto che la fa sentire realizzata.





Un bronzo meritato e un match combattuto

Janjaem Suwannapheng, l’atleta thailandese sconfitta da Khelif nella semifinale della categoria 66 kg, ha abbandonato il campo con una medaglia di bronzo e con l’orgoglio di aver dato il massimo. Il match ha visto entrambe le pugili dare il meglio di sé, combattendo con determinazione fino all’ultimo istante. Nonostante l’esito, il fair play ha prevalso: Suwannapheng ha fatto riconoscere l’onore della competizione, accettando con grazia la decisione unanime dei giudici, che le ha negato la possibilità di competere per l’oro. L’algerina, invece, ha saputo affrontare le pressioni derivanti dalle polemiche sull’identità di genere, emergendo vittoriosa e determinata per affrontare Yang Liu.

Un comportamento che smorza le polemiche

Il comportamento della pugile tailandese si è dimostrato esemplare e una risposta significativa contro le tensioni mediatiche che l’hanno coinvolta. La campagna mediatica accesa da polemiche relative all’identità sessuale, che ha incluso anche l’italiana Angela Carini, ha creato uno sfondo complesso per gli sportivi in competizione. L’Unione Internazionale di Boxe (IBA) ha definito Khelif “un uomo” per questioni di natura cromosomica ed ormonale. In questo contesto, l’atteggiamento umile e rispettoso di Suwannapheng ha certamente contribuito a riportare il focus sulla vera essenza dello sport.

Un gesto di sportività sul ring

Dopo la decisione dell’arbitro, che ha annunciato la vittoria di Khelif sollevando il suo braccio, la fuoriclasse thailandese ha dimostrato un esempio di fair play salutando Khelif con rispetto. Ha abbracciato l’algerina, complimentandosi con lei, e ha preso tempo prima di lasciare il quadrato. Suwannapheng ha rivolto un saluto al pubblico e ha stringe le mani al suo staff, mostrando umiltà e rispetto verso tutti, seguiti da un inchino in segno di ringraziamento.

La reazione di Khelif: una vera campionessa

Anche Khelif ha dimostrato grande compostezza. Seduta sulle corde, ha atteso che la sua avversaria si allontanasse prima di concedere il giusto tributo. Solo dopo essersi congedata con sportività, ha lasciato andare la sua gioia, esultando per l’impresa che la ha portata a un passo dal sogno olimpico. “Non considero le opinioni degli altri,” ha dichiarato Khelif. “Il mio obiettivo è mantenere un grande livello di competizione e, grazie al mio talento, offrire al mio popolo la soddisfazione che merita.”

Un viaggio verso il sogno olimpico

Khelif si prepara ora a affrontare la finale con decisione. I cori d’incitamento ricevuti al termine dell’incontro sono stati per lei una carica di nuova energia, rafforzando il legame con il suo pubblico. Attesa sulla soglia di un potenziale trionfo, la pugile algerina guarda oltre i rumori e le polemiche, concentrandosi esclusivamente sull’opportunità di conquistare l’oro. È una campionista che, di fronte a tutto, non permette a niente di distrarla dal suo obiettivo finale.

Con questo spirito, Khelif entra nel ring per la finale, portando con sé non solo la determinazione, ma anche il peso della sua storia. La sua capacità di affrontare le sfide e di disegnare un nuovo capitolo per la boxe femminile resta un esempio per tutte le aspiranti atlete nel mondo.