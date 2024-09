L’ultimo saluto a Gabriella Cario, l’hostess di Ita Airways tragicamente scomparsa durante un volo

Oggi, martedì 17 settembre, si terranno i funerali di Gabriella Cario nella chiesa della Santissima Annunziata a Sabaudia, un evento che unirà amici, parenti e colleghi di chi ha dedicato la propria vita al servizio aereo. Le esequie avranno inizio alle 15.30, in un momento di profondo dolore che vede riunita la comunità per rendere omaggio a una donna amata e stimata.





Gabriella, cinquantasei anni, ha perso la vita in aereo, succube di un malore mentre era in volo verso Roma. Sabato scorso, durante il volo Ita Airways AZ 1156, si è sentita male e, purtroppo, non è riuscita a tornare a casa, dove la attendevano il marito e i suoi tre figli. La tragedia si è consumata dopo che Gabriella aveva ignorato i consigli dei medici, che le avevano suggerito di effettuare controlli medici, convinta che non ci fosse nulla di grave.

Gabriella Cario era originaria di Napoli ma si era trasferita a Sabaudia da giovane, dove ha formato una famiglia affiatata. Era un’hostess molto apprezzata nella sua compagnia aerea, e il suo sorriso e la sua disponibilità erano un punto di riferimento per molti. Ai colleghi e amici era nota per la sua dedizione al lavoro e alla famiglia. La sua ultima partenza coincideva con il desiderio di riabbracciare i suoi cari, una meta che purtroppo non ha mai raggiunto.

Durante il volo, si è sentita male e i colleghi l’hanno trovata in condizioni critiche nel bagno dell’aereo, dove era svenuta. Nonostante i tentativi di rianimarla, non c’è stato nulla da fare. L’intero volo è stato quindi sospeso e riprogrammato, per dare spazio al dolore e alla sua prematura scomparsa.

Nel pomeriggio di oggi, Sabaudia si fermerà per celebrare la vita di Gabriella e onorarne la memoria, un momento di grande commozione per la comunità che l’ha conosciuta e amata. Resterà nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il piacere di incrociare il suo cammino, lasciando un vuoto incolmabile.