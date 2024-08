L’uomo scaraventa il figlio di 16 anni e cerca di strangolarlo: l’incidente in un bar affollato

Padre 46enne arrestato per tentato omicidio: aggredisce il figlio 16enne in un bar di Imola davanti ai clienti. Un episodio inquietante che mette in luce dinamiche familiari fragili.





L’aggressione shock in un bar di Imola ha portato all’arresto di un uomo, accentuando le tensioni familiare e i precedenti di violenza domestica.

Un uomo arrestato per aggressione al figlio

Un drammatico incidente ha scosso un bar di Imola mercoledì 21 agosto, quando un uomo di 46 anni è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e tentato omicidio nei confronti del proprio figlio di 16 anni. L’episodio ha avuto luogo attorno alle 8 del mattino, mentre il giovane era nel locale per fare colazione con la fidanzata. Inizialmente, l’atmosfera sembrava serena, ma è rapidamente degenerata quando il padre è entrato nel locale.

L’aggressione in pieno giorno

Secondo quanto riportato da BolognaToday, dopo pochi minuti dall’arrivo del padre, i tre iniziano a conversare. Tuttavia, all’improvviso, il genitore ha cominciato a gridare, scatenando la sua furia contro il ragazzo. In un momento di violenza inaspettata, l’uomo ha lanciato sedie e ha aggredito il figlio, schiacciandolo a terra e tentando di strangolarlo. La scena, al di là di ogni immaginazione, è avvenuta sotto gli occhi attoniti dei clienti presenti nel locale.

L’intervento urgente delle forze di polizia, contattate dai testimoni, è stato fondamentale per fermare la violenza e dissuadere l’uomo dal suo assalto. Il 16enne è stato prontamente trasportato al pronto soccorso per ricevere le necessarie cure mediche, mentre i due agenti intervenuti alla scena hanno subito contusioni, con un periodo di guarigione stimato tra i tre e i cinque giorni.

Aspetti familiari dietro l’episodio violento

L’indagine ha rivelato che il padre arrestato, originario di Milano, ha diversi precedenti penali legati a risse, resistenza a pubblico ufficiale e violenza domestica. Sebbene l’uomo stesse cercando di ricostruire il rapporto con il figlio negli ultimi mesi, la situazione appare complessa e deteriorata. La separazione dal ragazzo avvenuta nel 2016 ha lasciato profonde ferite, e i tentativi di una riconciliazione sembrano avere sempre portato a risultati fallimentari.

Questa aggressione drammatica è solo l’ultimo episodio di una serie di tensioni che affliggono la loro relazione. L’approccio violento del 46enne mette in evidenza l’urgente necessità di supporto per famiglie in crisi, dove dinamiche malsane possono degenerare in episodi di assoluta inaccettabilità. Il padre, ora in custodia, attende la convalida dell’arresto, mentre il figlio si confronta con le conseguenze di una situazione familiare altamente instabile.