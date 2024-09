Lutto nel mondo della TV: addio a Drake Hogestyn, l’iconico John Black di “Il tempo della nostra vita”

Lutto nel mondo della TV: si è spento a 70 anni l’iconico attore di “Il tempo della nostra vita”, Drake Hogestyn

L’attore, famoso per il ruolo di John Black nella soap opera, è morto dopo una dura battaglia contro un cancro al pancreas, annunciato dalla famiglia.





Il mondo della televisione è in lutto per la scomparsa di Drake Hogestyn, noto per il suo iconico ruolo di John Black nella soap opera “Il tempo della nostra vita”. Hogestyn si è spento all’età di 70 anni, dopo aver combattuto con coraggio contro un cancro al pancreas. La triste notizia è stata resa pubblica sabato, attraverso un toccante messaggio postato sull’account Instagram ufficiale dello show.

“Con il cuore pesante annunciamo la morte di Drake Hogestyn. La diagnosi di cancro al pancreas è stata una delle sfide più difficili della sua vita, ma l’ha affrontata con una determinazione e una forza straordinarie”, si legge nel comunicato della famiglia. “Dopo aver combattuto con grande coraggio, si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari.”

La notizia ha trovato eco anche su altre testate autorevoli come Variety e The Hollywood Reporter, a testimonianza dell’enorme perdita per l’industria dell’intrattenimento.

La famiglia lo ha ricordato come il “miglior marito, padre, nonno e attore”, sottolineando quanto amasse lavorare per il pubblico di “Il tempo della nostra vita” e con tutto il gruppo di colleghi, dalla troupe alla produzione. “Lo amiamo e ci mancherà per il resto delle nostre vite”, conclude la dichiarazione, con un affettuoso richiamo al titolo della serie che lo ha reso celebre.