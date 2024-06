Luxuria: “Ho avuto una relazione con una donna, ora c’è Danilo. Non ho terminato la transizione perché voglio l’orgasmo”

L’attivista e personaggio televisivo Vladimir Luxuria ha condiviso dettagli intimi della sua vita privata e sentimentale in un’intervista con Elvira Serra per il Corriere della Sera.





Vladimir Luxuria, nota attivista e figura di spicco nel mondo della televisione italiana, ha aperto il suo cuore in una lunga intervista rilasciata a Elvira Serra per il Corriere della Sera. Durante la conversazione, Luxuria ha rivelato aspetti molto personali della sua vita, toccando temi come l’amore e le relazioni. Attualmente, è sentimentalmente legata al trentasettenne Danilo Zanvit Stecher.

“Con lui siamo una coppia aperta non praticante,” ha spiegato Luxuria. “Ci piace pensare che potremmo avere altre storie, ma non le abbiamo.” Danilo Zanvit Stecher lavora in un’associazione che si occupa di recupero dei tossicodipendenti. La loro storia è iniziata nel 2009, quando Stecher invitò Luxuria a Bolzano per una fiaccolata contro l’omofobia. Quella che inizialmente era solo un’affinità elettiva si è trasformata in una relazione vera e propria quasi due anni fa. “Non lo voglio chiamare fidanzamento,” ha aggiunto.

Luxuria ha poi parlato brevemente della loro relazione e della differenza di età che li separa: lei ha 58 anni, mentre Danilo ne ha 37. “Se è omosessuale o eterosessuale? Omosessuale non integralista. Infatti è attratto da me, che sono transgender,” ha spiegato. “Se sono innamorata? Trovo che sia una forma di amore. Ci vediamo tutti i mesi: mi manca quando non c’è, mi fa piacere quando c’è. Siamo complementari, ha senso pratico. Ha trentasette anni, ma ne dimostra meno. Allora mi tocca fare i trattamenti laser sul viso per compensare il gap.”

In un passaggio particolarmente toccante dell’intervista, Luxuria ha raccontato di una tragica esperienza vissuta a soli 11 anni: “Venni adescata da un pedofilo ultra 60enne.” L’episodio avvenne sul lungomare in Puglia, quando l’uomo si avvicinò a lei offrendole un gelato. “Non riuscì a oppormi anche a causa dell’educazione che mi avevano inculcato e che prevedeva il rispetto incondizionato degli adulti,” ha ricordato Luxuria. “Non ci fu un rapporto completo, dopo ebbi voglia di rivederlo: ha presente la sindrome di Stoccolma? Continuammo. Poi lui, forse intuendo il pericolo, non si presentò a un appuntamento e finì. Ci rimasi male.”

Luxuria ha anche risposto alle recenti polemiche sollevate da Fabrizio Corona, che l’ha attaccata definendola “un uomo vestito da donna”. Luxuria non ha esitato a replicare con fermezza alle accuse di Corona, riaffermando la sua identità e il suo impegno nella lotta per i diritti delle persone transgender.

Questa intervista offre uno sguardo profondo nella vita di Vladimir Luxuria, rivelando le sfide personali e le vittorie che hanno segnato il suo percorso. Con la sua apertura e sincerità, Luxuria continua a essere un esempio di coraggio e resilienza per molti.