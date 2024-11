“Ma come osi?”: discussione in diretta tv tra Beatrice Luzzi e Caterina Collovati

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda lunedì 4 novembre, si è verificato un acceso botta e risposta tra Caterina Collovati e Beatrice Luzzi. Il motivo dello scontro verbale è stato il confronto tra l’attuale opinionista del Grande Fratello e Shaila Gatta, una concorrente del reality molto criticata per i suoi atteggiamenti disinibiti con Lorenzo Spolverati.





Collovati ha commentato: “Sono d’accordo con lei, questa signorina fa vergognare di essere donna. Le uniche immagini che il Grande Fratello ci restituisce di questa ragazza sono azioni di sesso.” Questo commento ha trovato il sostegno di Luzzi, che poco prima aveva criticato la coppia Shaila e Lorenzo.

La discussione si è poi spostata su un presunto flirt di Luzzi nella casa del Grande Fratello. Collovati ha fatto riferimento a un flirt avuto da Luzzi con Massimiliano Varrese, ma la reazione di Luzzi è stata molto netta: “Assolutamente no. Io non mi sono mai neanche fatta la doccia in costume, mi sono data solo due bacetti davanti le telecamere. Quello che si è visto di me è tutto quello che ho fatto: cinque minuti in sei mesi e mezzo.”

La situazione è rapidamente degenerata, con Luzzi che ha replicato in modo deciso alle affermazioni di Collovati, arrivando a dire: “Cosa stai dicendo? Ma cosa hai visto? Ma come ti permetti? Ma smettila. Sono sempre stata una gran signora, parla di te!”.

La reazione di Collovati non si è fatta attendere: “Come ti permetti di alzare la voce in questo tavolo così signorile?”, ha affermato duramente l’ospite, con Myrta Merlino costretta a intervenire per riportare la calma in studio.

La discussione è stata animata e ha evidenziato forti contrasti tra le due opinioniste, con un linguaggio acceso e toni molto duri.

